Гороскоп на неделю даст вам рекомендации для хорошего самочувствия.

Звезды предсказывают не только общую судьбу человека, но и показывают более конкретные советы. По расположению земных тел определяют, какие болезни угрожают людям и как обезопасить себя. Гороскоп здоровья и болезней на 7 дней подскажет вам, чего стоит опасаться разным знакам в первую неделю февраля.

Овен

Неделя пройдет благополучно, если вы будете следить за своим питанием. На выходных возможны проблемы с органами дыхания. Осторожность следует соблюдать аллергикам - будьте внимательны и носите с собой лекарства от аллергии.

Телец

Тельцам нужно больше отдыхать, поскольку вы очень напрягаетесь на работе. Отдых не должен быть пассивным - посвятите свободное время прогулке, спорту, активным играм. На выходных рекомендуется посетить бассейн или спа. У Тельцов, которые работают за компьютером, могут болеть глаза.

Близнецы

Стоит уделить внимание болезням ног - высок риск развития варикоза вен, вывиха или перелома. Не ходите на каблуках, будьте осторожны во время гололеда и откажитесь от пробежек. По вечерам рекомендуется делать теплые ванночки для ног.

Рак

У обладателей хронических заболеваний на этой неделе могут обостриться симптомы. Следите за своим самочувствием, принимайте все необходимые лекарства и при необходимости сразу обратитесь к врачу. В случае бездействия последствия будут очень серьезными.

Лев

Льву на этой неделе стоит избегать шума и резких звуков. Все это может негативно сказаться на слухе. Не пользуйтесь наушниками и будьте осторожны с ушными палочками. Не стоит также пользоваться берушами.

Дева

Девы могут столкнуться с отравлением, несварением, болями в животе. Исключите из недельного рациона жареную пищу, сладости и фастфуд. Рекомендуется устроить пару разгрузочных дней на воде или овощах. Представителям знака, которые имеют хронические заболевания или лишний вес, лучше пройти УЗИ брюшной полости.

Весы

Весам следует каждый день измерять температуру и артериальное давление. Не лишний будет сдать анализы мочи и крови, пройти ультразвуковое обследование. Возможно, у вас есть серьезное заболевание, о котором вы не подозреваете.

Скорпион

Читайте такжеСексуальный гороскоп на февраль 2021: кого ждут самые жгучие ночиЖенщины-Скорпионы могут быть спокойны - на этой неделе вы будете чувствовать себя превосходно и полным сил. Мужчинам стоит обратить внимание на свою мочеполовую систему. Не будет лишним сходить на консультацию к урологу. Ничего не стесняйтесь, ведь речь о вашем здоровье.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе заболевать очень нежелательно, иначе будете очень долго выздоравливать. В целом ваше самочувствие не будет идеальным - вы столкнетесь с упадком сил и бессоницей. Особенно тяжелыми будут выходные.

Козерог

Для Козерогов очень важен режим питания. Не переедайте и не голодайте, не ежьте перед сном. Откажитесь от алкоголя на этой неделе - особенно на выходных. Рекомендуется есть больше молочных продуктов, бобовых и орехов. А вот хлеб и булочки лучше ограничить.

Водолей

Голова на этой неделе будет болеть чаще, чем обычно. Вы будете реагировать на любое погодное изменение. Также не стоит отправляться в путешествие - вы очень тяжело перенесете дорогу. На этой неделе не ложитесь спать позднее полуночи.

Рыбы

У Рыб в начале недели будет много энергии. Кажется, что вы готовы свернуть горы. Работоспособность будет зашкаливать, но это не означает, что стоит пренебрегать сном. К концу недели рискуете выгореть, если переработаетесь и не будете высыпаться.

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Автор: Екатерина Пулатова