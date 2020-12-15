В 2021 году удача улыбнется Водолеям, а также Весам и, в меньшей степени по сравнению с этими двумя знаками, Близнецам.

Удачу и везение в астрологии характеризует Юпитер – планета большого счастья в астрологии, соответствует празднику, позитиву, экспрессии. С 19 декабря 2020 по 13 мая 2021 и с 29 июля по 28 декабря 2021, Юпитер движется по знаку Водолея. С 14 мая по 28 июля 2021 Юпитер находится в знаке Рыб, потом на ретро фазе движения вернется в Водолей до конца 2021.

Водолей – знак революционных преобразований, обновлений, что, в результате приводит к техническому и социальному прогрессу. Дух свободы и тяга к справедливости усиливаются транзитом Юпитера по знаку Водолея, также, также, активизируются скрытые ресурсы, которые делают мир лучше, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Читайте такжеПоявился любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков ЗодиакаВ 2020 году Юпитер двигался по Козерогу, где он в статусе падения, поэтому весь год весь мир находился в условиях ограничения. В Водолее Юпитер чувствует себя комфортно – стихия воздуха (Водолей) усиливает огненные качества Юпитера.

В 2021 году на 2,5 месяца Юпитер зайдет в знак Рыб, где имеет статус второго управителя, принесет оптимистические настроения, веру в светлое будущее. И именно так и будет в скором времени, ведь после Водолея Юпитер на год войдет в знак Рыб – это будет 2022 год. Цикл обращения Юпитера вокруг Солнца – 12 лет, поэтому возраст, кратный 12, можно считать счастливым.

В 2021 году удача улыбнется Водолеям, а также Весам и, в меньшей степени по сравнению с этими двумя знаками, Близнецам. Это знаки воздушной стихии. Представители этих знаков Зодиака преодолевает те границы, которые мешали их развитию и счастью. Очень благоприятный год для преподавательской деятельности, прояснения вопросов, связанных с зарубежьем. Удачный год для помолвок и заключения официальных союзов, решения любых юридических вопросов - Юпитер способствует улаживанию всех правовых дел. Любая устанавливающаяся в этот период связь все равно, будь то дружба, партнерство, помолвка или брак, будет иметь дальнейшую тенденцию к стабилизации отношений, их дальнейшему укреплению и сохранению этих отношений на долгий период. Период взлета в карьере, в социальной и общественной жизни, конечно, Водолеям везет больше всего. Но Весы и Близнецы, также, чувствуют себя комфортно, удовлетворены существующим положением. Вся социальная среда будет способствовать этому, все обстоятельства будут иметь тенденцию к экспансии. Единственная опасность заключается в том, что все хорошее, что легко достигается, провоцирует лень, способствует появлению высокомерия, которое может стать препятствием для продолжительного успеха.

Стрельцам и Овнам, также сопутствует везение, но все же, придется «ловить удачу за хвост», требуется приложить усилия, поработать. Все дела, касающиеся любви и брака, станут более тесными и стабильными. Активизируется творческая сила, многие Стрельцы и Овны достигнут признания и получат поощрение, за хорошо выполненную работу. Период сопровождается бодростью духа, повышением жизненных сил: физических и душевных. Сфера воздействия сильно расширится, новые предпринимательские мероприятия получат темп, профессиональный или деловой подъем произойдет намного легче, чем в другие периоды. Но не следует ожидать, что этот транзит принесет вам успех без вашего участия. Юпитер строит секстиль к Солнцу Стрельца и Овна, но требует приложения усилий с вашей стороны. Поэтому, широко применяйте полученные знания и навыки, собственный жизненный опыт и мудрость представителей старшего поколения. Хорошо, если Вы поддерживаете идеи благотворительности.

С 14 мая по 28 июля 2021 Юпитер находится в знаке Рыб, поэтому представителям этого знака сопутствует удача и везение, по крайней мере, появляются перспективы, планы, которые успешно будут воплощены в реальность уже в 2022 году. Также, в эти 2,5 месяца в жизни Раков и Скорпионов происходит много счастливых событий. Кульминация будет в следующем году. Самые смелые проекты и важные дела 2021 года, представителям водной стихии – Рыбам, Ракам и Скорпионам, стоит планировать на период с 14 мая по 28 июля 2021. Для представителей знака Рака – год нейтральный, но намного легче, чем 2020. Именно Раки в 2021 году смогут расслабиться.

Также, в эти 2,5 месяца, в жизни Тельцов и Козерогов наступают значительные улучшения. Но без ваших стараний, успех, вряд ли возможен. Поэтому, приготовьтесь работать в этот период, хотя, понятное дело – лето, отдых. Но вам нельзя упустить возможности этих 2,5 месяцев. Все, что происходит в этот период, окажется фундаментом для будущих успехов.

Сложный год для Львов – оппозиция Юпитера к вашему Солнцу, оказывает оказывает дисгармоничное воздействие. Некоторое улучшение ситуации будет с 14 мая по 28 июля 2021. Во многом, представители этого знака сами окажутся виновниками, если будут склонны к собственной переоценке, преувеличениям, своенравию, эгоизму. Может произойти ошибочная концентрация всех сил на конфликты с окружающим миром. Этот временной период может принести убытки, поэтому следует более осмотрительно размещать собственные ресурсы и не начинать никакой новой предпринимательской деятельности. Возможны сложности с юристами и властями. Все переговоры будут протекать очень не просто, могут появиться осложнения в банковских делах. Переоценка своей значимости для партнера и эгоизм, усугубляют ситуацию в сфере взаимоотношений.

У Скорпионов и Тельцов, появляется много препятствий в течение 2021 года, кроме периода улучшения - с 14 мая по 28 июля 2021 года. Достаточно сложный год, приносящий не столько неудачи и потери сами по себе, сколько невозможность реализовать планы, а также идеи. Отложите их на будущий год – в 2022 они принесут успех. Не предпринимайте ничего важного в 2021 году! Воздержитесь от необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Особенно неблагоприятны деловые контакты и сделками с иностранными гражданами и фирмами. Ухудшается состояние здоровья. Перегрузка печени может отразиться на работе сердечно-сосудистой системы. Поэтому избегайте переедания, ограничьте себя в употреблении спиртного. Повышается опасность для беременности.

Для представителей знака Девы, серьезный испытательный период, с 14 мая по 28 июля 2021 года. Избегайте оптимистичной оценки состояния своих дел, воздержитесь от любых проявлений деловой активности, уделите внимание лишь текущим вопросам. Вам может быть предложена сделка, прельщающая вас своим размахом, но впоследствии вы из-за этого понесете убытки. В эти 2,5 месяца, воздержитесь от новых контактов с иностранными или дальними партнерами, отложите поездки и командировки. У больных хроническими заболеваниями печени и желчевыводящих путей возможны обострения. Лучше всего в период с 14 мая по 28 июля 2021 меньше активничать, заняться своим здоровьем, отдохнуть в этот период.

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Автор: УНИАН