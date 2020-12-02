Каждый человек обязательно найдет своего спутника по жизни.

Каждый человек мечтает о большой, красивой и искренней любви. Так и будет.

Об этом сообщает slovofraza.

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Овен

Овны могут по-настоящему полюбить в 20-22 года. Но несмотря на такой юный возраст, они не будут торопить события. К серьезным отношениям они будут готовы не раньше чем к 28 годам.

Телец

Они очень влюбчивы и возраст им не помеха. Однако крепкие чувства Тельцам подвластны и в 30 лет, и в 40, и позднее тоже. Они ставят семейные ценности на первое место.

Близнецы

Они могут встретить свою вторую половинку в 18 лет. Но они никогда не влюбятся в первого встречного. Свою первую любовь они будут помнить всегда.

Рак

Они верят, что настоящая любовь - это подарок судьбы. Также Раки могут рано испытать детскую влюбленность, а вступить в семейные отношения позднее, около 30 лет.

Лев

Этот знак Зодиака нечасто жаждет вступить в серьезные отношения. Они любят ловить на себе взгляды и когда у них много поклонников. Однако они могут встретить свою любовь и в 20-22 года, но в этом возрасте они еще слабо осознают, что такое отношения.

Дева

Девы считают настоящую любовь сказкой. Они могут выбрать себе вторую половинку, но только если она полностью соответствует твоему идеалу. А это может произойти в любом возрасте.

Весы

Весы рано задумываются о будущем, с 18 лет. Чаще всего они выбирают себе в партнеры уже знакомого человека. Им важна надежность.

Скорпион

Свою любовь они встречают рано, в возрасте около 15 лет, но тогда они просто не знают, что делать со своими чувствами, а главное, как рассказать о них возлюбленному. Они могут менять партнеров, но никогда не забудут того, кого любили по-настоящему.

Стрелец

Стрельцы встречают свою любовь не раньше 30 лет. Они успевают остепениться и осознать важность семьи. При этом им нужно личное пространство.

Козерог

Для них важны не только чувства, но и надежный фундамент. Именно поэтому Козероги встречают свою вторую половинку уже после 30 лет.

Водолей

Водолеи могут найти любовь в юном возрасте или не влюбиться никогда. Проблема в том, что этот Знак Зодиака очень непостоянный, и даже если у него внезапно возникнут чувства к человеку, со временем они могут пройти бесследно.

Рыбы

У Рыб две стороны медали. Они могут влюбиться в 17 и быть в эйфории. А могут и после 30, но не испытывать такой радости. Для них важно, чтобы партнер понимал их с полуслова, ведь сами Рыбы не такой уж открытый и общительный знак.

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Автор: УНИАН