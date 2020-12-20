Среди них оказался семьянин Рак.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым чаще всего изменяют.

Об этом сообщает slovofraza.

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Водолей

Это холодный знак, который не показывает свою любовь. Он против быстрого сближения. Поэтому его партнер часто страдает от одиночества, и готов пойти на измену только ради ощущения близости.

Рак

Раки - это семьянины, но чаще всего они сами подталкивают своего партнера к измене. То ли они очень добрые, то начинают критиковать. Они действуют на эмоциях, а это не очень нравится их партнеру.

Дева

Они часто увлечены мелочами и поисками идеала, чем, откровенно говоря, доводят любимого человека до ручки. Постоянные претензии, недовольство, критичность сводят партнеров Дев с ума. Да и их самих тоже. Поэтому партнеры этого знака начинают искать более самодостаточного человека.

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Автор: УНИАН