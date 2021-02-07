В этом списке оказались Девы.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые любят всех критиковать.

Об этом сообщает Клубер.

Близнецы

Читайте такжеАстрологи назвали три главных счастливчика февраляБлизнецы очень переменчивы. Они часто меняют свое мнение, настроение и другое. При этом изъяны искать они умеют на "отлично". Даже там, где другие бы их и вовсе не нашли.

Дева

Девы — перфекционисты, а потому склонны критиковать не только других, но и самих себя. Они хотят, чтобы все вокруг соответствовало их идеалу.

Водолей

Эти люди чаще всего критикуют только себя. Если у них что-то не получается, то это катастрофа. Самокритика им необходима, как личная терапия.

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Автор: Диана Могилевич