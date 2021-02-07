Знаки Зодиака, которые всех критикуют / ua.depositphotos.com

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые любят всех критиковать.

Об этом сообщает Клубер.

Близнецы

Читайте такжеАстрологи назвали три главных счастливчика февраляБлизнецы очень переменчивы. Они часто меняют свое мнение, настроение и другое. При этом изъяны искать они умеют на "отлично". Даже там, где другие бы их и вовсе не нашли.

Дева

Девы — перфекционисты, а потому склонны критиковать не только других, но и самих себя. Они хотят, чтобы все вокруг соответствовало их идеалу.

Водолей

Эти люди чаще всего критикуют только себя. Если у них что-то не получается, то это катастрофа. Самокритика им необходима, как личная терапия.

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Автор: Диана Могилевич