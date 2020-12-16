Среди них оказались Близнецы.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые вы никогда не сможете забыть.

Об этом сообщает slovofraza.

Близнецы

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Близнецы очень харизматичные, веселые и умеют тонко чувствовать людей. Они с легкостью могут вас покорить. При этом сами не всегда испытывают чувства влюбленности. В результате они могут разбить множество сердец.

Стрелец

Они любят хвастаться любовными победами. При этом это чуткий и заботливый человек, который поинтересуется, как прошел ваш день и искренне выслушает рассказ. Его козырь – беседы, в которых можно блеснуть интеллектом и остроумием.

Рыбы

Рыбы - это самый романтический знак. Они любят говорить о своих чувствах и слышать взаимность. С ними тяжело расставаться, как видно, что этот человек, действительно, вас любит.

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Автор: УНИАН