Астрологи назвали три знака Зодиака, которые умеют хранить чужие секреты.
Об этом сообщает Клубер.
Читайте такжеНародные обычаи и приметы 11 апреля: главные традиции и запреты дня
Скорпион
Эти люди унесут чужие тайны с собой в могилу. Они никогда вас не предадут. Но и того же Скорпионы требуют взамен.
Рыбы
Они относятся к чужим секретам с уважением и трепетом. Чувственные Рыбы умеют сострадать и часто принимают все близко к сердцу. Но проблема в том, что ваши тайны могут их обременять.
Лев
Несмотря на то, что Львы безумно горды и эгоистичны, они всегда готовы прийти на помощь. Если Лев впустил вас в свой круг доверия, только попробуйте его подвести. Как и Скорпионы, он не будет вас предавать, если вы не сделаете это первыми.
Другие новости УНИАН:
- Сексуальный гороскоп на апрель 2021: у кого проснется небывалая страсть
- Названы самые упрямые знаки Зодиака
- Астрологи назвали два самых непостоянных знака Зодиака
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram