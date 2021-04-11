Среди них оказался гордый Лев.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые умеют хранить чужие секреты.

Об этом сообщает Клубер.

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Скорпион

Эти люди унесут чужие тайны с собой в могилу. Они никогда вас не предадут. Но и того же Скорпионы требуют взамен.

Рыбы

Они относятся к чужим секретам с уважением и трепетом. Чувственные Рыбы умеют сострадать и часто принимают все близко к сердцу. Но проблема в том, что ваши тайны могут их обременять.

Лев

Несмотря на то, что Львы безумно горды и эгоистичны, они всегда готовы прийти на помощь. Если Лев впустил вас в свой круг доверия, только попробуйте его подвести. Как и Скорпионы, он не будет вас предавать, если вы не сделаете это первыми.

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Автор: Диана Могилевич