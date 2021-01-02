Первый месяц года будет не особо удачным в финансовом плане.

Астрологи прогнозируют, что в январе 2021 года возможны срывы деловых договоренностей, проблемы в банковской системе и недостаток финансирования.

Читайте такжеГороскоп на 3 января: что ждет завтра Близнецов, Львов, Рыб и другие знаки ЗодиакаНесмотря на это, некоторым знакам Зодиака все же посчастливится улучшить свое финансовое положение, пишет ТСН.

Телец

Тельцам рекомендуется меньше тратить и больше работать. При таком условии в последнюю декаду месяца они смогут рассчитывать на серьезные финансовые поступления.

Близнецы

Близнецы будут вполне довольны своим материальным положением в течение всего месяца, что позволит им неплохо себя чувствовать. При этом разумная доля экономии им не помешает: звезды предостерегают представителей знака от бессмысленных трат.

Лев

У Львов улучшение материального положения будет связано с успехами на работе. Они смогут показать себя и свои способности с лучшей стороны. Начальство оценит их работу по достоинству.

Весы

Весы будут пользоваться плодами своей работы. Неожиданно для них начнут приносить доход те дела и проекты, которые были осуществлены за некоторое время до этого.

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Автор: УНИАН