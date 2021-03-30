Тельцы скучные в сексе / фото ua.depositphotos.com
Астрологи говорят о том, что Тельцы очень скучные в сексе.
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Об этом сообщает Клубер.
Этот знак Зодиака предпочитает больше секс по пьяни, быструю утеху или даже интим раз в неделю. Для них на первом месте не душевное удовлетворение, а именно физическое. Для Тельца все заключается в том, чтобы сделать дело.
То есть рассчитывать на то, что он в постели перевоплотиться в Микеле Морроне из фильма "365 дней" не стоит. Все будет очень быстро и бесчувственно. Как говорится, сделал дело - гуляй смело.
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