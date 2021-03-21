Астрологи считают, что Стрелец - это самый эгоистичный знак Зодиака. В отношениях с ним будет не просто.
Об этом сообщает Клубер.
Читайте такжеЛунный календарь на апрель: благоприятные и неблагоприятные дни месяца
Во-первых, Стрельцы безумно любят жизнь и проживают ее в бешеном ритме. Поэтому им уже изначально сложно найти своего человека, так как не все смогут вынести такой темп.
Во-вторых, они всегда у себя на первом месте. Даже если он клянется вам в любви до гроба, будьте уверены, что он уйдет, если встретить кого-то лучше вас.
Если вы хотите долгих и счастливых отношений со Стрельцом, то будьте легки на подъем, обсуждайте с ним глубокие темы и, конечно же, постоянно ищите какие-то впечатления.
Другие новости УНИАН:
- Народные обычаи и приметы 21 марта: как на Руси отмечали весеннее равноденствие
- Астролог составила гороскоп на неделю 22-28 марта
- Гороскоп на 21 марта: что ждет сегодня Близнецов, Дев, Козерогов и другие знаки Зодиака
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram