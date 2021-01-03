Всего таких знаков Зодиака четыре.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые не всегда могут контролировать уровень своей злости.

Об этом сообщает slovofraza.

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Водолей

Водолеев делает злыми ревность и желание быть самыми лучшими. Даже если в отношениях все хорошо, они все равно могут злиться. Но так как они понимают, что этим ничего не добьешься, могут взять себя в руки.

Овен

Это очень вспыльчивый знак Зодиака. При этом они не могут контролировать свою агрессию. Когда их пыл поутихнет, они будут долго извиняться.

Лев

Зависть подогревает злость Львов. Они никогда не признаются в этом чувстве никому, кроме самого близкого человека. Им нужно меньше равняться на других. А также не стоит злиться, если что-то идет не по плану.

Козерог

Они никогда не забывают пренебрежительное поведение, даже если это касается их друзей, коллег или близких. Козероги часто злятся на самих себя, но это работает как дополнительный мотиватор.

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Автор: УНИАН