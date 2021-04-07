Всего таких знака Зодиака два.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которым сложно идти на компромисс.

Об этом сообщает Клубер.

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Телец

Эти люди всегда придерживаются плана, который выстроен в их голове. Если вы предложите им что-то другое, то Тельцу это не понравится. Он будет "за" привычный ужин, кино, которое смотрел уже сто раз и за мороженое одно и то же.

Козерог

Эти люди любят добиваться высот. Поэтому и для других они устанавливают завышенные стандарты. Козероги знают, что только они сами могут принять для себя самые правильные жизненные решения.

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Автор: Диана Могилевич