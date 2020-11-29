Всего таких знаков Зодиака три.

Астрологи назвали три знака Зодиака, мужчины которых являются самыми скучными.

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Об этом сообщает slovofraza.

Tелец

Они очень ценят традиции и постоянства. Они живут по графику и не терпят изменений. Тельцы серьезные и практичные, преданные. Но рядом с таким мужчиной может быть только та девушка, которая не любит приключений. Его не подбить на риск и не уговорить на спонтанное приключение, он лучше останется дома.

Дева

Этот мужчина строгий, серьезный, которые предъявляет завышенные требования. Поэтому он не допустит, чтобы любимая девушка нарушала правила или переходила черту дозволенного. Они не нарушают правил и не терпят грязь. Он обязательно отчитает вас за крошку на столе.

Kозерог

Tакой мужчина живет по графику, ест только привычную пищу и ходит по знакомым заведениям, заказывая одно и то же. B партнере ищет постоянство и серьезное отношение к совместной жизни. Он не понимает глупых шуток и дурачества, а также порой кажется слишком придирчивым.

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Автор: УНИАН