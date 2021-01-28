Всего таких знаков Зодиака семь.

Астрологи назвали семь знаков Зодиака, которые являются самыми сексуально привлекательными.

Об этом сообщает Клубер.

Овен

Овны любят доминировать. Изначально это привлекает противоположный пол, но потом могут возникнуть проблемы в сексе.

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Телец

Это очень тактильные, но не догадливые люди. Поэтому им приходится уделять много времени тому, чтобы доставить партнеру удовольствие.

Рак

Если для вас важна духовная и эмоциональная близость, то Раки - это те люди, которые вам нужны. Они сведут вас с ума.

Лев

Это фантастические любовники, но до тех пор, пока их нарциссизм не достигнет апогея.

Скорпион

Это один из самых сексуальных знаков. Интересно, что им всегда мало секса. И с таким аппетитом им сложно получить удовольствие. Но вам они его доставят.

Стрелец

Они готовы на все. Поэтому постельные игры они могут с легкостью превратить в цирковое искусство.

Водолей

Водолеи – это одиночки. Им для начало надо духовно стать ближе с человеком. И только потом они покажут все на что способны в постели.

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Автор: УНИАН