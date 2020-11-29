Всего таких знаков Зодиака пять.

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые оказались самыми ревнивыми.

Об этом сообщает slovofraza.

Водолей

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Этот знак может приревновать вас даже к столбу. Они собственники и переживают это чувство крайне тяжело. Спасти от расставания вас сможет их очарование, щедрость, чувство юмора и умение удивлять.

Рак

Раки постоянно находятся в состоянии ревности, но для них это скорее шутка. Они очень любят, очень привязываются, поэтому не могут не ревновать. Но если вы дадите им повод, то это очень сильно по ним ударит.

Скорпион

Скорпионы часто скрывают свою ревность. Они очень ранимы и обидчивы. Им нужно дать время подумать и понять, что они неправы.

Козерог

Козерогам достаточно просто начать не доверять, чтобы это недоверие переросло в сильный страх потери, озлобленность и негатив. Лучше их не провоцировать.

Овен

Когда Овны ревнуют, они начинают без умолку болтать. Стоит только начать эту тему, и они будут минут сорок говорить: "Нет, нет, что вы, я не ревную, зачем мне это". Если они вас ревнуют, то это значит, что они испытывают к вам самую сильную любовь.

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Автор: УНИАН