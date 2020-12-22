Всего таких знаков Зодиака семь.

Астрологи назвали семь знаков Зодиака, женщины которых самые страстные и непредсказуемые.

Об этом сообщает slovofraza.

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Скорпион

Эти женщины очень властные, продуманные и скрытные. Она сама выбирает того, кто будет с ней рядом. От нее ничего невозможно скрыть. Эта яркая и сильная внутри натура способна заворожить своей красотой. Многие мужчины бросали всё ради того, чтобы быть с женщиной Скорпион.

Овен

Это темпераментная и сильная женщина. Она не терпит слабаков, но и не любит гордецов. Она роковая красотка, которая способна обогнать любого мужчину в плане успеха. При этом она будет верной женой.

Лев

Женщина Львица ждет от мужчин подвигов, и многие кладут у её ног все свои богатства. Они разбивают множество мужских сердец. Только тот, кто будет ее боготворить, сможет удостоиться звания ее мужа.

Козерог

Эти женщины обладают набором лучших качеств. Она такая, какой желает себя показать. Это мудрая, стойкая, с огромным внутренним стержнем особа. Она не терпит слабаков и ищет только настоящего мужчину.

Стрелец

Женщина Стрелец опасна своей любовью к свободе и жаждой новых впечатлений. При этом повлиять на нее практически невозможно.

Водолей

Эти женщины неуловимые. Сейчас она мило кокетничает с вами, а через секунду забудет о вашем существовании. Они манят своей недоступностью.

Дева

Женщина Дева всё делает в своей жизни по каким-то правилам и установленным ею лично пунктам. Будьте готовы к тому, что вы можете не пройти тест из 100 пунктов её требований. Девы очень тщательно выбирают партнера для себя.

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Автор: УНИАН