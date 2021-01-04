Всего таких знаков Зодиака пять.

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которым сложно быть счастливыми.

Об этом сообщает slovofraza.

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Дева

Эти люди не могут сдержать своих эмоций перед натиском проблем. Более того, они сами себя загоняют в угол негативными мыслями. Они могут делать сами себе больно, отталкивая родных им людей.

Рыбы

Рыбы очень требовательны не только к себе, но и к окружающим. Они любят бросаться замечаниями в адрес близких людей, уличая их в каких-то недостатках. Также они не терпят советов.

Скорпион

Скорпионы очень эмоциональны и чувствительны. Любовная совместимость у них с другими Знаками Зодиака почти во всех случаях хуже средней, что очень сильно затрудняет поиски любви. Ужиться со Скорпионом — это задачка из раздела "для самых умных".

Рак

Раки очень ревнивые и это мешает им жить. Им очень тяжело смириться даже с намеком на то, что близкие люди не считают их самыми умными, красивыми и прекрасными. Создается впечатление, что Раки могут быть счастливы только тогда, когда все люди мира в них влюбятся и будут бороться за их любовь.

Козерог

Козероги несчастливы, потому что думают, что везение их никогда не посещает. Даже самые безобидные любовные или финансовые задачи Козероги любят превращать в нечто уникальное и нереально сложное.

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Автор: Диана Могилевич