Астрологи назвали четыре знака Зодиака, мужчины которых самые непокорные.

Об этом сообщает slovofraza.

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Овен

Они самые непокорные, упрямые и самодостаточные. Даже если они упадут на колени, то всегда быстро встанет, отряхнется и пойдет к своей цели. Они игнорируют правила и действуют только по своим убеждениям.

Лев

Это упрямые и гордые мужчины, которые свое мнение ставят выше других. Это прирожденный лидер, привыкший брать на себя большую ответственность. С детства стремится искоренить страхи, поэтому его сложно запугать авторитетом, угрозами потерять работу или даже лишить жизни. Они никогда не позволит собой командовать.

Скорпион

Скорпиона практически невозможно сломить. По сути, чем хуже обстоятельства, тем сильнее становится Скорпион, ведь его потенциал пробуждается именно в неблагоприятные времена.

Bодолей

Они безумно любят и ценят свою свободу. На работе они еще могут уступить, но в личных отношениях - никогда. Он останется лишь с той девушкой, которая уважает его личное пространство и не станет пытаться доминировать в паре.

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Автор: УНИАН