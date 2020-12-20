Астрологи назвали два знака Зодиака, которые врут чаще других.
Об этом сообщает slovofraza.
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Одним из таких знаков оказался Скорпион. Это самый страшный лжец, который пойдет на все, чтобы его не разоблачили. Чаще всего они врут, чтобы вызвать у собеседника жалость. Или, чтобы манипулировать людьми. Будьте с ними осторожны, и не говорите, что знаете правду.
Хуже Скорпионов могут быть только Рыбы. Они крайне лживы. Рыбы врут, чтобы казаться такими, как все. Они рассказывают сказки о себе, о своей личной жизни или о собственных успехах. Чаще всего их обманы безобидны, но все же другим неприятно осознавать, что их держат за дурачков.
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