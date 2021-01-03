Астрологи назвали три знака Зодиака, которые не могут быть серьезными.
Об этом сообщает slovofraza.
Читайте такжеАстролог предупредил о первом опасном периоде в 2021-м году
Водолей
Этот знак Зодиака может быть серьезным, но не всегда хочет. Он любит шутить, веселиться и быть душой компании.
Близнецы
Иногда ваше настроение ниже плинтуса. Но если уж день задался, то всем стоит приготовиться. Вы можете обзвонить всех друзей, собрать огромную компанию и протанцевать в ночном клубе до самого утра.
Овен
Вечеринка не начнется до тех пор, пока на ней не появится Овен. И закончится она тогда, когда Овен её покинет. Вы занимаете первое место в рейтинге самых игривых знаков Зодиака.
Другие новости УНИАН:
- Названы самые приятные мужчины по знаку Зодиака
- Кто разбогатеет, а кто встретит любовь: появился гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака
- Астрологи назвали три знака Зодиака, которые разбогатеют в 2021 году
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram