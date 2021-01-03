Всего таких знаков Зодиака три.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые не могут быть серьезными.

Об этом сообщает slovofraza.

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Водолей

Этот знак Зодиака может быть серьезным, но не всегда хочет. Он любит шутить, веселиться и быть душой компании.

Близнецы

Иногда ваше настроение ниже плинтуса. Но если уж день задался, то всем стоит приготовиться. Вы можете обзвонить всех друзей, собрать огромную компанию и протанцевать в ночном клубе до самого утра.

Овен

Вечеринка не начнется до тех пор, пока на ней не появится Овен. И закончится она тогда, когда Овен её покинет. Вы занимаете первое место в рейтинге самых игривых знаков Зодиака.

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Автор: УНИАН