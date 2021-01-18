Астрологи назвали всего четыре знака.

Астрологи назвали самых идеальных отцов по знаку Зодиака.

Об этом сообщает slovofraza.

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Tелец

Перед нами невероятно спокойный, терпеливый и уравновешенный человек, который весьма серьезно подходит к теме воспитания. Он никогда не бросит ребенка даже при разводе, обеспечит его всем нужным и выведет в люди. Он всегда знает, чем занимается его ребенок и какой у него график дня.

Рак

Этот отец очень щедрый со своими детьми. Правда, ему все же не хватает твердости в воспитании, ведь они слишком добрые. Ребенок быстро понимает, что папа даст все, поэтому начинает веревки вить. Поэтому на помощь приходит строгий полицейский - мама.

Лев

Эти мужчины дают ребенку все самое лучшее. Часто дети растут уже с понимаем того, что их отец самый крутой. Более того, Львы всячески развивают таланты своих детей и учат их самостоятельности.

Дева

Отец-Дева порой напоминает настоящую наседку, потому что постоянно бдительно следит за счастьем, комфортом и безопасностью детей. Для матери такой партнер – это настоящая находка.В некоторых ситуациях он готов заменить даже мать.

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Автор: УНИАН