Всего таких знаков Зодиака два.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые никогда не будут врать.

Об этом сообщает Клубер.

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Овен

Этими людьми движут инстинкты, поэтому среди хаоса им не остается времени на вранье. Да и вообще, они считают, что правда - это сила. Также они любят вступать в споры.

Стрелец

Они всегда идут навстречу истине. Врать Стрельцы не любят, да и не видят в этом смысл. Это как раз те люди, которые скажут вам всю правду. И поверьте, сделают они это очень увлекательно.

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Автор: Диана Могилевич