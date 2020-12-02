Астрологи назвали шесть пар по знаку Зодиака, которые будут жить в богатстве.
Об этом сообщает slovofraza.
Телец и Рыбы
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Тельцы хороши в переговорах и планировании. Также они хитры. Они смогут направлять Рыб и контролировать их эмоции. Рыбам же нужно быть более покорными. Небольшую проблему составляет тот факт, что любовная совместимость между этими Знаками не самая высокая.
Близнецы и Рак
Раки вдохновляются состоянием влюбленности в своего партнера. Близнецы же растрачивают свою энергию не на то, что нужно. Именно Раки смогут их направить в нужное русло. В бизнесе представителям этих созвездий везет, потому что между ними сильнейшая духовная связь. Близнецы - это идея, а Раки - это работа.
Козерог и Скорпион
В большинстве случаев Козерог и Скорпион работают не вместе, а параллельно друг другу, помогая любимому человеку выходить из трудных ситуаций. Они оба спокойны, и это хорошо скажется на бизнесе.
Овен и Весы
Экономить деньги Овны и Весы не очень любят, зато умеют зарабатывать и не останавливаются на достигнутом. Весы - это источник идей, а Овны - это стабильность.
Водолей и Стрелец
Эта пара может без проблем разбогатеть. Они компенсируют недостатки друг друга усиливают собственные преимущества.
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