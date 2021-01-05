Ею оказалась женщина-Козерог.

Астрологи сказали, что женщина-Козерог является самой недоступной.

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Об этом сообщает slovofraza.

Пока эта женщина сама не захочет выйти замуж, вы можете даже не стараться привлечь ее внимание. Ей слишком трудно угодить. Больше всего времени она уделяет своей карьере, а вот любовь у нее далеко не на первом месте.

Это очень тяжелая добыча, которая сдастся в любовный плен, когда сама этого захочет. Более того, женщина-Козерог избирательна в любви, очень требовательна к потенциальному партнеру и скупа на романтические чувства.

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Автор: Диана Могилевич