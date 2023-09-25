Середина осени у Раков обещает быть яркой - мольфар Макс Гордеев дал эксклюзивный таро-гороскоп на месяц для УНИАН.

Второй месяц осени у Раков будет благоприятным. Планеты обещают поддержать ваши начинания, и у вас появятся уникальные возможности во всех сферах. Успех ждет как на работе - вы получите заслуженное признание за свой труд и талант, так и в личной жизни, где будет царить гармония. Будьте более настойчивы и уверенны в себе. Подробнее обо всем расскажет гороскоп для Рака на месяц.

Гороскоп карьеры на октябрь 2023

В октябре Ракам удастся продвинуться в карьере. Руководство заметить ваши усилия и вполне вероятно, что вас ждет повышение. Хотя вместе с ним появятся и дополнительные обязанности, поэтому будьте готовы к этому и постарайтесь рационально распределить свои ресурсы.

Кроме этого, гороскоп для Рака обещает в этом месяце, что появится шанс улучшить финансовое положение. Для этого избегайте рисков, а перед крупными вложениями лучше посоветуйтесь с экспертами.

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Тем, кто подумывает о собственном деле, можно смело начинать делать это в октябре. Планеты на вашей стороне, но опять-таки - от вас будет нужен тщательный анализ и планирование. Решительность, самодисциплина и усилия будут достойно вознаграждены, а вы справитесь со всеми возникающими проблемами.

Гороскоп любви на октябрь 2023

В личной жизни октябрь принесет гармонию и близость в отношениях с близкими. Будьте внимательны к своим партнерам и проявляйте заботу, это поможет укрепить ваши социальные связи.

Гармонию и романтику сулит в личной жизни октябрь 2023 для Раков. Вы будете очаровательны, что, конечно же, обратит на вас внимание как партнера, так и новых знакомых. У семейных Раков отношения станут крепче, а вы со своей половинкой - ближе. Романтика в мелочах и душевные разговоры помогут решить любые вопросы, говорит гороскоп на октябрь 2023.

Холостым Ракам гороскоп советует быть открытыми к новым знакомствам - у вас будет шанс встретить особенного человека, присмотритесь к нему, возможно эту встречу приготовила вам сама судьба.

Звезды советуют также в октябре пересмотреть прошлые отношения и, если какой-то гештальт остался незакрыт, то исправить это, разрешить конфликты и отпустить обиды. В целом месяц принесет позитивные события, а воспоминания о них будут греть душу.

Гороскоп здоровья на октябрь 2023

Октябрь 2023 не сулит Ракам проблем со здоровьем, но важно во всем соблюдать умеренность, а также отдавать предпочтение здоровой еде. Займитесь спортом или хотя бы совершайте регулярные прогулки на свежем воздухе. Они, а также любимое дело и близкие люди помогут вам справиться со стрессом и сохранить позитивный настрой.

Ранее мы публиковали лунный календарь на октябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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