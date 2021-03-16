Очень хорошо целуются Близнецы.

Астрологи рассказали, как целуются разные знаки Зодиака.

Об этом сообщает Клубер.

Овен

Читайте такжеГороскоп на 16 марта: что ждет сегодня все знаки ЗодиакаОвны знают, как "завести" партнера. Поэтому и поцелуи у них соответствующие.

Телец

Это романтики, для которых очень важна тактильность. Сначала обнимашки, а только потом нежные поцелуи.

Близнецы

Они очень хорошо целуются, и любят менять техники.

Рак

Раки безумно любят целоваться. И вам это очень понравится.

Лев

Львы своим поцелуем просто снесут вам голову.

Дева

Из-за эмоциональности и аккуратности поцелуй Девы можно назвать совершенным.

Весы

Весы любят чувственность, поэтому их поцелуй будет именно таким.

Скорпион

Этот знак Зодиака подарит вам страстный и незабываемый поцелуй.

Стрелец

Если вы собрались соблазнить рожденного под этим знаком, отрепетируйте как следует свое умение целоваться.

Козерог

Козероги никого не целуют просто так. Так что, вам придется запастись терпением.

Водолей

Им нравятся внезапные и необычные поцелуи. Кстати, если вы будете показывать ему свое безразличие, он быстрее к вам придет.

Рыбы

Рыбы могут поцеловать вас только в том случае, если от вас хорошо пахнет. И целуют они, к слову, очень нежно.

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Автор: Диана Могилевич