У одиноких Овнов открывается возможность найти вторую половинку, причем уже на первой неделе февраля.

Известный астролог Павел Глоба составил гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

У одиноких Овнов открывается возможность найти вторую половинку, причем уже на первой неделе февраля. Это будет время, когда обаяние и харизма представителей данного Знака будут зашкаливать. Мир изменится в лучшую сторону. Жизнь преподнесет им много сюрпризов. Но будут также трудности, обман и проблемы. Чтобы не потерять, а приумножить свои деньги, придется больше работать. У людей этого Знака будет много сил и энергии. Безделье — главный враг.

Телец

Тельцы в феврале окажутся в очень благоприятном финансовом положении. Им удастся совершить важные покупки без лишних трат, со скидками. В работе и бизнесе потребуется толика терпения и выдержки. В любви нужно идти вперед, не оглядываясь. Дело в том, что в середине месяца у них могут проснуться неприятные воспоминания. В такие моменты нужно как можно больше времени уделять делам по дому, релаксации, общению с близкими.

Близнецы

Февраль с высокой вероятностью может стать для Близнецов самым ярким и запоминающимся временем 2021 года. Это очень благоприятный месяц, но необходимо помнить о том, что чудеса не происходят сами собой. Они помогут оставаться позитивными и продуктивными во всех сферах жизни. Февраль будет временем побед для Близнецов, которые знают, чего хотят. Именно поэтому важно поставить перед собой цели.

Рак

У Раков начинается время взлетов, приятных изменений, отличного настроения. Они существенно усилят их энергию и помогут направить ее в нужное русло. Сила звезд поможет Ракам как следует отдохнуть, поэтому этот период идеально подходит для отпуска, смены обстановки. В феврале Раки могут совершать дорогостоящие покупки. Главное — не носить с собой крупные суммы просто так.

Лев

Львам очень повезет в любви. Одиноким представителям Знака удастся найти вторую половинку, а тем, кто уже в отношениях, удастся разрешить внутренние споры и конфликты. Февраль приятно удивит этих людей, дав им возможность почувствовать себя нужными и важными, счастливыми и удачливыми. Настало время посмотреть на себя со стороны, распрощавшись с изъянами и предрассудками. Энергия, подпитываемая Венерой, поможет Львам оставаться сильными весь февраль.

Дева

Девам предстоит встретиться с некоторыми трудностями в работе и в делах, но только в начале месяца. Начиная со второй декады ситуация резко изменится в лучшую сторону. Финансовая и деловая жизнь Дев резко пойдет в гору. В любви очень осторожными стоит быть одиноким представителям Знака. Такие люди могут нанести психике Дев огромный ущерб в кратчайшие сроки. Желательно не форсировать события, наслаждаясь моментом. Не нужно никому признаваться в любви.

Весы

Для Весов февральские звезды и планеты будут крайне позитивными. Их созидательная энергия поможет перестать злиться и избавиться от обиды. Настало время оставить весь эмоциональный мусор позади. Если этого не сделать, сильно снизится продуктивность и пропадет позитивный настрой. Сейчас не стоит воспринимать все слишком близко к сердцу. Все происходящее должно учить Весов тому, как можно поступать, а как нет. Если актуальной станет тема экономии, то лучше экономить время, а не деньги.

Скорпион

Скорпионы будут в центре внимания. Противоположный пол станет чаще дарить свое внимание этим людям. В финансовой сфере Скорпионам стоит опираться на собственную интуицию: она их не обманет. Но это не значит, что нужно двигаться только по наитию. Опыт прошлого поможет этим людям не попасть в трудную ситуацию, повысить доходы.

Стрелец

Дело в том, что звезды и планеты будут весь месяц находиться в очень благоприятном положении. Вселенная будет направлять Стрельцов по верному пути. Если что-то не будет получаться или начнут срываться планы, не нужно бить тревогу и впадать в депрессию. Это то самое время, когда ничего не происходит просто так. Нужно довериться звездам и двигаться по течению. Стрельцам стоит опасаться трех вещей: безделья, неосмотрительного принятия решений и жадности.

Козерог

Отличное время для путешествий, командировок, поездок на автомобиле, поезде, полетов на самолете. Такие люди могут стать источником больших проблем. Самостоятельность — вот что любит большинство Козерогов. Нужно стремиться к ней с первых дней и до самого 28 числа. Венера даст Козерогам много энергии и сил, терпения, позитива. Не исключено, что в феврале могут вернуться некоторые старые проблемы, но с ними Козероги смогут справиться очень быстро.

Водолей

Водолеям необходимо помнить о своих, потому что в феврале звезды помогут им стать счастливыми. Жизнь этих людей преобразится, если они сами того захотят. Под лежачий камень вода не течет, поэтому Водолеям нужно будет действовать, брать на себя инициативу. Приятные жизненные изменения всегда начинаются с малого, поэтому нужно сделать первый шаг — остальное получится само собой. Главное сейчас — не просить ни у кого советов.

Рыбы

В январе у большинства Рыб все шло наперекосяк, но в феврале ситуация должна измениться к лучшему. Это будет очень стабильное и благоприятное время, в которое нужно бороться за место под солнцем. Нет лучшего периода для физической и интеллектуальной активности, чем этот. Можно заняться поисками новых увлечений, открытием бизнеса, сменой места работы, обучением и получением новых знаний.

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Автор: УНИАН