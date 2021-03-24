Астрологи назвали несколько пар знаков Зодиака, которые не смогут прожить друг с другом всю жизнь.
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Об этом сообщает Клубер.
Овен и Весы
Весы - это сложный знак Зодиака, а Овен более свободный в своих пониманиях. Изначально их притягивает друг к другу, но потом возникает раздражение, потому что Овен не сможет стать таким же как и Весы.
Телец и Скорпион
Скорпионы еще те соблазнители. Поэтому обольстить Тельца им не составить труда. Но в будущем им будет сложно находиться с ними в отношениях, так как Тельцы более пассивны. А Скорпиону нужна страсть.
Близнец и Стрелец
Изначально между этими знаками Зодиака возникнет такая химия, которую раньше вы не видели. Но потом Близнецам начнет не нравится в Стрельце его убеждение в том, что он все знает лучше остальных. А Стрельца будет выводить из себя привычка Близнецов сплетничать.
Рак и Козерог
Счастье и страсть отношений между ними могут разрушить чувственность Рака и периодическая холодность Козерога.
Лев и Водолей
В этой паре может возникнуть конфликт из-за того, что Лев захочет все внимание себе. А Водолея это будет раздражать.
Дева и Рыбы
Рыбам не нравится рутина, а Дева любит порядок и когда все хорошо. На этой почве у них и возникнут конфликтные ситуации.
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