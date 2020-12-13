Всего таких знака зодиака четыре.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которым не везет в любви.

Об этом сообщает slovofraza.

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Рак

Раки возлагают на своих партнеров большие надежды. А это может их отпугивать. Раки хотят создать семью, но в итоге получает лишь стресс и депрессию. Их нельзя за это винить, ведь в силу характера им сложно управлять своими эмоциями. При этом их мир делится только на хорошее и плохое. Чтобы Рак был счастлив, ему нужен партнер, который будет разделять с ним его чувства.

Дева

По словам астрологов, Девы довольно перспективны в любви, но их отношение к чувствам имеет два аспекта. Во-первых, они однолюбы, а во-вторых, Девы разбрасываются удачей, впадая в безразличие, отстраненность и придирчивость. Это отталкивает людей.

Козерог

Представители этого Знака всем своим видом демонстрируют независимость, самостоятельность, решительность и успешность. Складывается впечатление, что им никто не нужен. Построить хорошие отношения они могут только если покажут свою заинтересованность в человеке.

Рыбы

Рыбы часто все идеализируют и не замечают недостатков в партнере. Они любят жертвовать чем-то ради любви. По мнению астрологов, если они захотят, то обязательно смогут притянуть к себе любовную удачу. Нужно только вспомнить о своем природном очаровании, даре убеждения и развитой интуиции.

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Автор: УНИАН