Всего таких знаков Зодиака три.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые очень хороши в сексе.

Об этом сообщает Клубер.

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Скорпион

Они любят доминировать в постели, да так, чтобы партнер выполнял все их желания. Кроме того, они могут быть агрессивными. Но вам не стоит пугаться тех неожиданностей, которые они вам предложат.

Рак

Раки очень чувственные. В сексе они проявляют заботу и романтизм. Но если вы хотите с ними страстного секса, то осыпьте ваше ложе лепестками роз, например. Покажите ему, чего вы хотите.

Близнецы

Самые лучше любовники в гороскопе - Близнецы. Они любят экспериментировать и удивлять. Будь то новая поза или локация. При этом они такие страстные не только с одной дамой, в отличие от моногамных Раков и Скорпионов.

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Автор: УНИАН