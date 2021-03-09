Астрологи назвали три знака Зодиака, которые очень хороши в сексе.
Об этом сообщает Клубер.
Читайте такжеС ними никогда не скучно: названы три знака Зодиака, которые знают все
Скорпион
Они любят доминировать в постели, да так, чтобы партнер выполнял все их желания. Кроме того, они могут быть агрессивными. Но вам не стоит пугаться тех неожиданностей, которые они вам предложат.
Рак
Раки очень чувственные. В сексе они проявляют заботу и романтизм. Но если вы хотите с ними страстного секса, то осыпьте ваше ложе лепестками роз, например. Покажите ему, чего вы хотите.
Близнецы
Самые лучше любовники в гороскопе - Близнецы. Они любят экспериментировать и удивлять. Будь то новая поза или локация. При этом они такие страстные не только с одной дамой, в отличие от моногамных Раков и Скорпионов.
Другие новости УНИАН:
- Астрологи назвали знаки Зодиака, которые будут сказочно счастливы вместе
- Астролог составила гороскоп на неделю 8-14 марта
- Астрологи назвали знаки Зодиака, которым нельзя доверять
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram