Астрологи назвали три знака Зодиака, которые являются самыми пьющими.
Об этом сообщает slovofraza.
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Овен
Овны очень общительные и компанейские, поэтому не странно, что они любят выпить в кругу друзей. Они часто устраивают вечеринки и много употребляют алкоголя.
Рыбы
Рыбы обожают громкие тусовки и вечеринки. На них они пьют много алкоголя. Но у них есть плюс - они умеют контролировать свое состояние.
Скорпион
Тройку самых пьющих знаков зодиаков замыкает Скорпион, который в отличие от Рыб, не умеет контролировать себя и не может отказаться от предложения выпить. Последствия от таких пьянок они разгребают годами.
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