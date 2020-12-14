Всего таких знаков Зодиака три.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые являются самыми пьющими.

Об этом сообщает slovofraza.

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Овен

Овны очень общительные и компанейские, поэтому не странно, что они любят выпить в кругу друзей. Они часто устраивают вечеринки и много употребляют алкоголя.

Рыбы

Рыбы обожают громкие тусовки и вечеринки. На них они пьют много алкоголя. Но у них есть плюс - они умеют контролировать свое состояние.

Скорпион

Тройку самых пьющих знаков зодиаков замыкает Скорпион, который в отличие от Рыб, не умеет контролировать себя и не может отказаться от предложения выпить. Последствия от таких пьянок они разгребают годами.

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Автор: УНИАН