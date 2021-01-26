Всего таких знаков Зодиака четыре.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые являются лучшими любовниками.

Об этом сообщает Клубер.

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Овен

Этот мужчина знает, как доставить женщине удовольствие. Они с удовольствием уделят особое внимание вашим эрогенным зонам и подарят настоящий кайф. А еще они всегда готовы к экспериментам.

Водолей

Они очень любят секс. При этом они могут заниматься им с абсолютно разными девушками. И порой он сам не понимает, что в ней нашел.

Рыбы

Этот знак Зодиака доставит невероятное удовольствие только той партнерше, которую действительно любят. Для них важна близость.

Скорпион

А звание лучшего из лучших уходит Скорпиону. Представители этого знака символизируют собой сексуальность, эротизм и все возможные проявления телесной любви. Стоит отметить, что они редко встречаются только с одной женщиной. Но если он все же встретит партнершу, которая ему полностью подойдет, то он может стать верным.

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Автор: УНИАН