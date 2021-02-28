Астрологи уверены, что эта женщина - Лев.

Астрологи назвали знак Зодиака, женщина которого очень горяча. Она многое требует, но и немало отдает взамен.

Об этом сообщает Клубер.

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Эти женщины воистину царицы, поэтому требуют к себе именно такого отношения. Они привыкли быть в центре внимания. В любви они до невозможности взаимны. Что вы даете им, то они вернут и вам.

Также они любят свободу. Постоянно находиться в четырех стенах - пытка для них. Кстати, каждый выход в свет с ними станет для вас настоящим триумфом. Будьте готовы к тому, что именно к вашей паре будет приковано все внимание.

Учитывая их гордость и эго, Львицы быстро теряют самообладание. Им трудно прощать, а еще они не приемлют неуважение. Если вы сделали что-то нет так и хотите, чтобы вас простили, тогда лесть – это лучший способ вернуть расположение.

Что касается секса, то эти женщины обладают статусом самых страстных. Они выносливы, неутомимы и имеют сильное либидо. С ними вы окунетесь в настоящий рай секса и сможете реализовать все свои фантазии. К слову, они обожают прелюдии и игры, которые очень их заводят.

Львицы – это уверенные в себе женщины с отличным чувством юмора, излучающие позитивную энергию и любящие жизнь. Демонстрируйте свою заинтересованность и дайте ей почувствовать, что она занимает все ваши мысли. Тогда эти отношения будут обречены на успех.

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Автор: УНИАН