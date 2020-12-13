Лидером оказался домашний Рак.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые являются социально опаснымы.

Лидером оказался Рак, передает slovofraza.

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Лидером оказался знак Зодиака, который отличается своей добротой, заботливостью и одомашненостью. И это Рак. Они страдают от перепадов настроения. А это может негативно повлиять на окружающих. Именно такая их черта характера делает их очень опасными. Среди Раков очень много убийц, которые пошли на преступление из ревности и мести за причиненную им душевную боль.

На втором месте Скорпион. Перед ними стоит ходить на цыпочках, ведь среди них много маньяков.

На третьем месте Стрелец. Если уж этот знак решился на преступление, то он не просто его совершает, он погружается в него разумом и душой.

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Автор: Диана Могилевич