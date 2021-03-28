Этим знаком Зодиака оказался Водолей.

Астрологи считают, что Водолею очень сложно раскрываться партнеру. И это становится причиной его совсем несексуального поведения.

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Об этом сообщает Клубер.

Водолей - это одиночка, которому проще все держать в себе. Должно пройти немало времени, чтобы он начал делать шаги навстречу партнеру. И здесь таится неприятная деталь. Не все готовы ждать месяцами, пока Водолеи начнут открываться. Поэтому этот знак Зодиака и оказывается на первом месте в этом антирейтинге.

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Автор: Диана Могилевич