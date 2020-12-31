Новогодняя ночь принесет много испытаний для разных знаков.

Сегодня в мире отмечают Новый год 2021 - радостный и мистический праздник. В эту ночь можно как призвать удачу и исполнение желаний, так и привлечь беду. Астрологи рассказали, как следует вести себя в эту ночь всем знакам Зодиака, чтобы счастливо встретить Новый год.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны сегодня будут креативны в поздравления и украшениях дома. Внимательно присмотритесь к елочным игрушкам или гирляндам - в них вы можете увидеть решение важного вопроса. Сегодня в вас будет бурлить волна эмоций и впечатлений - не держите всё в себе. Позвольте себе не скрывать чувство во время праздника.

Телец (21.04 – 21.05)

Читайте такжеАстрологи назвали три знака Зодиака, которые разбогатеют в 2021 годуАстрологи обещают Тельцам судьбоносную встречу с человеком мечты - реальную или виртуальную. Одинокие Тельцы имеют большой шанс встретить свою половинку. А представителям знака, что состоят в отношениях, рекомендуется встречать 2021 год вдвоем. Тогда ночь обязательно пройдет удачно. Если вас с половинкой разделяет расстояние - встретьте праздник по видеосвязи.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам нужно быть очень осторожными с употреблением спиртного - вы рискуете перебрать. Под действием алкоголя вы можете потерять над собой контроль и сделать то, о чем будете жалеть. Особенно опасно нечаянно обидеть кого-то из друзей или близких - будьте осторожны, чтобы никому не испортить настроение.

Рак (22.06 – 22.07)

Не стоит в эту ночь принимать близко к сердцу неосторожные слова близких. Сегодня никто не хочет вас задеть, а неприятные фразы могут быть вызваны алкоголем. Астрологи советуют Ракам отпустить обиды и помириться с теми, с кем вы были в ссоре.

Лев (23.07 – 21.08)

Звезды рекомендуют Львам начать отмечать Новый год заранее и зарядиться праздничным настроением - тогда к полуночи вы достигните нужного состояния. Если вам удастся не испортить себе настроение и сохранить дух праздника - ночь пройдет удачно.

Дева (22.08 – 23.09)

Звезды рекомендуют Девам сегодня быть очень осторожными и осмотрительными. Не водите сегодня машину, не взрывайте пиротехнику и не ходите ночью по темным улицам. Впрочем, этот знак выделяется своей осторожностью и спокойствием.

Весы (24.09 – 23.10)

Читайте такжеНаряды на Новый год 2021: в чем встретить год Быка мужчинам и женщинамАстрологи пророчат Весам романтическое настроение на Новый год. Сегодня вы можете услышать признание в любви или предложение руки и сердца. Рекомендуется встретить праздник вместе со своей половинкой и загадать счастья в любви в полночь - ваше желание обязательно исполнится.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Сегодня Скорпионы будут привлекать к себе всеобщее внимание и станут душой вечеринки. Новый год откроет в вас поток энергии и харизмы. Вы сможете поддержать любую беседу, будете удачно шутить и зарядите всех позитивом.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Несмотря на праздничное настроение, Стрельцам стоит обдумать свои рабочие дела и составить профессиональные цели на 2021 год. Следующий год сулит вам успех в карьере и рост над собой - главное работать над этим.

Козерог (22.12 – 20.01)

Для Козерогов новогодняя ночь пройдет в приятных домашних хлопотах. Звезды советуют вам взять на себя инициативу в приготовлении праздничных блюд, уборке дома и украшениях елки - сегодня в быту вам сулит успех. На праздник позвольте себе расслабиться в семейном кругу - вы заслужили отдых.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям в эту ночь нужно поздравить как можно больше людей. Астрологи советуют вам быть открытыми и коммуникабельными. Если у вас есть деловые контакты или родственники заграницей - обязательно поздравьте их с Новым годом. Это принесет вам приятные эмоции и успех в делах.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы имеют шанс встретит людей, которых вы давно не видели - одноклассников, однокурсников, бывших коллег. При возможности обязательно пообщайтесь с ними и вспомните былые времена. Также Рыбы могут возобновить отношения с некогда любимым человеком или старую дружбу.

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Автор: Екатерина Пулатова