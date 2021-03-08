Новолуние в Рыбах усилит наши внутренние переживания и душевные томления.

13 марта в 12:21 по киевскому времени произойдет Новолуние в знаке Рыбы, которое будет благоприятствовать новым возможностям, но ради этого придется расставить приоритеты и от чего-то отказаться. Это Новолуние призывает довериться естественному течению жизни и будем под его влиянием в течение следующих 2 недель. В этот день можно получить ответы на вопросы, обратившись к своей интуиции или в состоянии медитации.

Читайте такжеРазбогатеют и встретят любовь: астрологи назвали знаки Зодиака, у которых в марте наступит белая полосаНоволуние в Рыбах усилит наши внутренние переживания и душевные томления. Если вас что-то не устраивает в жизни, вы сможете посмотреть на существующую ситуацию по-новому, под другим углом и найти решения. Кто-то начнет действовать иначе, а кто-то обретет новые связи и полезные контакты. Появятся прекрасные возможности начать все с чистого листа, особенно в сфере любовных взаимоотношений, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

ОВЕН

Появляется вдохновение, усиливается обаяние, воображение, обстоятельства складываются наилучшим образом для эффективной творческой деятельности и неформального общения с единомышленниками. Период неблагоприятен для работы, которая требует точных расчетов и соблюдения строгих рамок. Не следует вести какие-либо деловые переговоры или завершать их. Отложите составление доверительных соглашений и не говорите ничего такого, что потом может быть истолковано иначе. Избегайте употребления алкоголя и других средств, меняющих сознание.

ТЕЛЕЦ

Удается влиять на людей, доносить информацию через образы, музыку, картины. Многим свойственно слишком идеалистически воспринимать свои романтические увлечения, поэтому не исключено разочарование в партнере. Возможно возникновение тайной привязанности, усиливается стремление к удовольствиям. Появляется лень, нежелание брать ответственность, что приводит к проблемам в профессиональной сфере. Обстоятельства способствует погружению в свой внутренний мир, могут появиться необычные фантазии, препятствующие в реализации целей.

БЛИЗНЕЦЫ

Поспешные, непоследовательные действия, являются основной причиной неприятностей в этот период. Может всплыть тайная информация, что создаст ситуацию замешательства и путаницы в личных и деловых отношениях. Опасайтесь мошенничества и краж, ошибок в финансовых расчетах. Из-за необъективной оценки окружающей ситуации, легко можете стать жертвами собственной фантазии. Быстрая подверженность чужому влиянию может сделать из вас активным участником сплетен и интриг. Обдумывайте свои слова, не следует говорить ничего такого, что потом могло бы быть истолковано как ложь.

РАК

Усиливается чувствительность, многое подмечаете на тонком уровне. Возрастает склонность к любовным увлечениям, появляется возможность познакомиться с будущим романтическим партнером. Благоприятные обстоятельства этого периода способствуют душевному единению с любимым человеком, усиливают художественное и творческое воображение, склонность к фантазиям, мечтательности. Повышается восприимчивость ко всему прекрасному, стремление к гармонии, к высшей идеальной любви. Неделя благоприятна для тайных дел или работы в уединении.

ЛЕВ

Прислушайтесь к голосу своей интуиции, придайте значение своим снам, обращайте внимание на знаки и вы найдете ответы на многие вопросы. Используйте все шансы и возможности и вы обретете гармонию и счастье в любви. Хорошее время для поездки, для связей с зарубежными и дальними партнерами. Любая деятельность с братьями, сестрами, соседями, будет успешна. Если есть проблемы со здоровьем, то произойдет улучшение течения некоторых заболеваний, связанных с гормональной сферой и разбалансировкой обмена жидкостей в организме.

ДЕВА

Усиливается интуиция, способность к ясновидению и телепатии. Возможны тайные любовные связи и приключения, а может быть вы раскроете тайные дела близких. Появляются возможности для реализации целей, но при этом требуется конструктивное взаимодействие с партнерами. Наилучший период для возобновления старых проектов, проявления инициативы, увольнения и прихода на новую работу. Для малого бизнеса отличный период, распродажи любого рода пройдут более активно и успешно. То же самое относится к поездкам, обсуждениям и работе с информацией – ее поиску, обработке и передаче.

ВЕСЫ

Неделя интенсивных любовных взаимоотношений, страстных встреч, выяснения взаимоотношений. Это будет период ярких, запоминающихся романтических свиданий. Даже если отношения окажутся недолговечны, то оставят в памяти приятные воспоминания. В деловой сфере удается достичь хороших результатов, ваши замыслы и совместные проекты находят свое воплощение в успешных действиях. В это время благоприятными будут презентации, путешествия, проведение или посещение обучающих мероприятий. Подходящее время для решения юридических и правовых дел.

СКОРПИОН

Период благоприятен для интеллектуальной деятельности, творческой работы и демонстрации своих талантов и способностей. Результатом будет решение материальных проблем и обретение новых выгодных знакомств. Происходит стабилизация по многим сферам, обозначаются реальные перспективы. Несмотря на внешнюю напряженную атмосферу, этот период характеризуется обильной и стимулирующей энергией. Даже если вначале эта энергия была порождена какой-либо проблемой, при решительных усилиях она будет направлена на осуществление позитивных намерений.

СТРЕЛЕЦ

Формируются благоприятные условия для социальной активности и карьерного роста. Позитивный потенциал недели позволит вам создать фундамент будущих успехов. Активная общественная деятельность и взаимодействие с людьми старшего поколения, помогает обрести новые потенциальные возможности, которые могут привести к позитивным изменениям, не смотря на внешние напряженные обстоятельства. Отличный период для презентаций, проведения и посещения обучающих тренингов, рекламы, решения юридических вопросов, планирования зарубежных поездок.

КОЗЕРОГ

Время неспешной деятельности, т.к. в этот период многие аспекты физической реальности могут восприниматься искажённо. Если дело застопорилось, успокойтесь, побудьте наедине, и вы сможете самостоятельно во всем разобраться. В этот период не стоит пытаться кого-то переубеждать, а тем более давить или пылко соблазнять чем-либо. Т.к. если последует отказ, то достичь согласия в будущем будет практически невозможно. Обстоятельства способствуют тайной деятельности, скрытому получению экономической выгоды и доходов.

ВОДОЛЕЙ

Коллеги и партнеры могут отметить то, что вы стали медленнее выполнять работу. Возможны неприятные разговоры с руководством, представителями старшего поколения. Старайтесь не конфликтовать, даже если вас провоцируют. Будьте более внимательными и терпеливыми к окружающим, благодаря этому вы сможете обрести союзников и сделаете меньше ошибок. Это хороший период для расчётов, составления отчётов и другой мелкой и нудной умственной работы. Записывайте все, что вам приходит в голову, в будущем многие идеи окажутся полезными.

РЫБЫ

Благоприятный период для вас - время гармонии, любви и исполнения желаний. Обретение вдохновения способствует эффективной творческой деятельности. С помощью искусства вам удается выразить невыразимое, донести до других людей красоту и величие жизни, привить духовные ценности. Кто правильно воспользуется возможностями этой недели, смогут усилить влияние и укрепить свое положение в обществе. Хорошее время для получения юридических консультаций, решения споров, дел судебного и правового характера. Удачно решаются все вопросы, связанные со сферой зарубежья.

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Автор: УНИАН