День влюбленных 14 февраля принесет много приятных эмоций, это будет период растущей Луны, у всех есть прекрасные возможности наладить личную сферу жизни.

Предстоит интересная неделя, Новолуние в Водолее 11 февраля откроет новые перспективы, покажет истинное положение вещей по всем сферам жизни. Будьте готовы к неожиданному повороту событий, сюрпризам. Неделя будет богата на встречи с интересными людьми, старыми знакомыми и друзьями. Возникает желание больше общаться с единомышленниками, проводить время в интеллектуальных развлечениях, говорить о политике, преобразованиях, проблемах науки.

Читайте такжеАстрологи назвали три знака Зодиака, которые обретут счастье в 2021 годуДень влюбленных 14 февраля принесет много приятных эмоций, это будет период растущей Луны, у всех есть прекрасные возможности наладить личную сферу жизни. Те, кто стремятся возобновить давние романтические отношения – смелее действуйте, у вас все получится. Ретроградный Меркурий в этом поможет, также Венера в Водолее способствует объединению. В течение недели в подсознании рождаются новые импульсы и идеи, но торопиться не стоит, т.к. можно допустить ошибку, которую будет трудно исправить. Начиная с новолуния с 11 февраля, увеличивается активность людей, а окружающая среда становится более податливой для воздействия, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

ОВЕН

События недели связаны с друзьями и единомышленниками, а также новыми и современными технологиями. Появляются возможности возобновить любовные или дружеские взаимоотношения, ваши бывшие партнеры могут располагать важной для вас информацией. Хорошее время для коллективной работы, занятий хобби, групповых дискуссий. Люди из прошлого способствуют вдохновению, и вы сможете повысить производительность вашего труда. Неприятности связаны с тем, что ранее запланированные мероприятия могут быть отменены или перенесены. Будьте осмотрительны в словах, обращенных к вам и касающихся вас.

ТЕЛЕЦ

Возможна переоценка целей, смена жизненного направления. Будьте решительнее, ответственнее по отношению к работе и вы сможете произвести приятное впечатление на начальников, получить уважение и перспективы карьерного роста. Появляется реальная возможность реализации уже сформировавшихся планов, благодаря, например, дополнительно полученной информации, установившемуся контакту, использованию деловых связей. Вы можете обрести чье-либо покровительство, главное научитесь использовать нужную информацию в своих целях. Тайное становится явным, поэтому, будьте осторожны, если есть что скрывать. Политические разногласия могут стать камнем преткновения.

БЛИЗНЕЦЫ

Возможно, вы поймете, что пришло время получить дополнительные знания, повысить уровень своей квалификации. А может быть ранее приобретенные знания, вы сможете, наконец-то, применять на практике и передавать другим. Благоприятное время для знакомства с культурами и религиями других стран, планирования зарубежных поездок и путешествий, особенно в третьей декаде февраля. Чтобы обрести лучшее понимание и перспективы, обстоятельства потребуют от вас выхода за рамки привычного окружения. Вы сможете поддерживать связь с людьми, живущими далеко от вас, с иностранцами. Возможно, придется обратиться к юристам, решать спорные вопросы с родственниками.

РАК

Совокупность событий из разных областей жизни, может послужить катализатором серьезных жизненных перемен. Возможны неудачи в отношениях, но в этот период вы понимаете истинное отношение к вам со стороны партнеров, а также приходит осознание того, нужны ли вам отношения в том виде, в котором они существуют. При этом, обстоятельства сложатся наилучшим образом для преобразования личных и деловых взаимоотношений, их перехода на более высокий, качественный уровень. Хорошее время для внесения изменений в совместные проекты, реконструкции и реорганизации предприятий, пересмотра жизненных направлений. Может возникнуть необходимость разбираться с долговыми, финансовыми обязательствами.

ЛЕВ

Главные события недели будут связаны с вашими взаимоотношениями. В вашей жизни может произойти важная встреча, а существующие отношения выйти на новый уровень. Часто оказываетесь в ситуациях противостояния, но в этот период, вы прорабатываете множество кармических вопросов, учитесь уравновешивать любую ситуацию, учитывая потребности окружающих людей. Не всегда, получается выражать себя, в меру своего наилучшего потенциала. Необходимо найти точки равновесия, стремиться к компромиссу, т.к. одно неосторожное слово или действие, может способствовать разрушению деловых контрактов, а супружеские отношения рискуют оказаться на грани развода.

ДЕВА

Возникают сложности при общении и взаимодействии с другими людьми. Необходимо проявить осторожность при управлении транспортом и работе с острыми предметами, техникой. Избегайте импульсивных трат. Чаще чем обычно случаются проблемы с электропроводкой, офисной техникой. Эмоциональная неустойчивость, создает трудности во взаимоотношениях, особенно с женщинами. Нарушается распорядок работы. Возможны проблемы с друзьями и коллегами, в том числе материального и эмоционального характера. Существует тенденция к разрыву устаревших отношений. Многие люди склонны к кардинальным преобразованиям, изменениям в доме.

ВЕСЫ

Xочется свободы, перемен, поэтому может появиться желание изменить привычное положение вещей. Влечёт новое, интересное, необычное. Душа требует чего-то захватывающего, поэтому в сказки и чудеса верится гораздо легче. Но в этот период возможны серьёзные просчёты, если игнорировать советы старших и торопиться. Спешка тяжело отражается на карьере и деловой активности. Полезно ориентироваться на будущее, но необходимо реально оценивать свои шансы и возможности, не давая воображению брать верх. Следует хорошенько подумать, прежде чем высказываться. Появляются возможности возобновить или укрепить дружеские отношения, в лучшую сторону происходят изменения в семейных и деловых связях.

СКОРПИОН

Происходит мобилизация внутренних резервов, именно в кризисных ситуациях достигаются результаты. Неожиданные события могут поменять все планы. В семейных отношениях возможны сюрпризы. Усиливается эмоциональность, чувствительность и агрессивность, испытываете внутреннее напряжение физических и психических сил. Вас могут привлечь сфера политики, волнуют глобальные процессы, затрагивающие мировые, общечеловеческие ценности. Вы способны внести существенный вклад в работу коллектива. Благодаря вашим стараниям, давние проекты и работы, даже целые предприятия, могут выйти из кризисных ситуаций. Неделя интенсивной деятельности, порой, требуется работать на износ.

СТРЕЛЕЦ

Для личных взаимоотношений не очень благоприятное время, но в деловой сфере у многих все будет получаться на высшем уровне. Эмоциональная зажатость или подавление эмоций полезны там, где требуется собранность, концентрация и конкретика. Присутствует стремление во всём разобраться, найти истину. Удается сконцентрировать своё внимание на самых серьёзных проблемах. Активизация памяти способствует строгому анализу событий. Происходит переоценка ценностей, многим важно обрести внутренний стрежень, убедиться в своей правоте. Минимум эмоций, максимум логического подхода и стратегического планирования поможет вам достичь целей или, как минимум, приблизиться к ним вплотную.

КОЗЕРОГ

Неожиданные события, в том числе, касающиеся семейных, домашних дел, могут открыть вам истину. Разнообразие в делах, появление неожиданных прогрессивных идей, делает неделю интересной. Благоприятный период для попыток внедрения различных новшеств. Хорошее время для реорганизации работы, покупки оргтехники, автомобиля (особенно б/у). Усиливается интуиция, что способствует принятию верных решений. Проявляются скрытые таланты, а для старых проблем находится неожиданный выход из ситуации. Благоприятны встречи, общение с друзьями и единомышленниками. Неделя подходит для проведения вебинаров, конференций, обучающих мероприятий.

ВОДОЛЕЙ

Вокруг вас атмосфера безэмоционального, спокойного, доброжелательного отношения друг к другу. Это позволяет осуществлять установление различных контактов и завязывать интересные знакомства. Повышается способность принимать интуитивные, парадоксальные решения. Отказ от стереотипов, потребность изменить что-то в своей жизни, ощущение перемен, жажда свободы, открывает новые благоприятные перспективы. Потребность изменить свою жизнь к лучшему способствует нахождению верных методов и достижению целей. Хорошо удаётся планирование долгосрочных проектов, удачно складываются взаимоотношения с иностранцами или людьми другой культуры. Подходящее время для проведения тренингов, лекций, онлайн мероприятий.

РЫБЫ

Не бойтесь принимать неожиданные для окружающих решения, хороший период для нововведений. Серьезные разговоры с партнерами, будут успешны. Вопросы наследства и алиментов можно решить в этот период наилучшим образом. Финансовая ситуация вашего партнера по бизнесу или супруга может резко измениться. Происходят важные события, связанные с профессиональной деятельностью. Воспользуйтесь этим благоприятным периодом, чтобы обрести популярность, а также привлечь внимание желанного партнера. Т.к. вам оказывают знаки внимания представители противоположного пола, возможны проявления ревности в ваш адрес, в существующих отношениях появляется напряжение.

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Автор: УНИАН