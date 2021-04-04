В течение недели резко активизируется общение, но люди не склонны слышать друг друга, все разговоры сводятся к себе же

Меркурий, который управляет Марсом в Близнецах, движется по знаку управления Марсом – по Овну. Взаимная рецепция по управлению – планеты усиливают друг друга, здесь взаимная помощь, что позволяет проявлять себя конструктивно.

В течение недели резко активизируется общение, но люди не склонны слышать друг друга, все разговоры сводятся к себе же. Минус этого периода в том, что все рассуждают, но до конкретных дел могут и не дойти. В эти дни могут появиться лидеры, общественные деятели, призывающие людей к действиям, особенно не думая о последствиях. Многие склонны принимать решения импульсивно в этот период, а потом сожалеть. Работе мешают импульсивность принятия решений, лишние разговоры, склонность к спорам и ссорам, особенно в транспорте и общественных местах. Но если правильно распределись свои ресурсы, учесть внешнюю атмосферу, исключить метания из крайности в крайность, то неделя с 5 по 11 апреля может быть очень удачной для журналистской деятельности, торговли, восприятия и переработки информации, поездок, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Овен

Обстоятельства складываются благополучно для личных взаимоотношений, предоставляется возможность воплотить в реальность романтические или творческие желания. Воспользуйтесь преимуществами этого периода, будьте смелее, решительно двигайтесь к намеченной цели, и вам обязательно улыбнется удача. В деловой сфере намечаются благоприятные перспективы. Появляются прекрасные возможности в совместных проектах, дипломатических или юридических вопросах. Этот период дает преимущества в спорте, физической работе, вообще, в любой активной деятельности.

Появляются благоприятные возможности в социальной сфере. Участие в общественной деятельности способствует благоприятным перспективам и получению счастливых шансов. Удачно решаются все вопросы, связанные с зарубежьем, высшим образованием, дальними путешествиями. Возможен успех в издательском бизнесе, хороший период для запуска рекламы. Действуйте более организованно и запланированные мероприятия пройдут очень хорошо. Любая полученная информация в течение недели, в будущем окажется полезной.

Близнецы

Есть вдохновение, но нет организации и дисциплины. Прежде, чем что-то делать, все хорошо спланируйте и тщательно продумайте. В сложившихся условиях движение по прямой — не самый короткий путь. Склонны к нелогичным поступкам, что может привести к напрасным тратам времени и энергии. Выбор методов действий зависит от эмоционального состояния. Опасность может представлять невнимательность или пренебрежение к потенциальной угрозе. Лень — еще одно препятствие, которое необходимо преодолеть в этот период.

Рак

Могут возникнуть определенные сложности, связанные с семейными бюджетом, кредитами, алиментами, страховками, налогами, наследством. Будьте готовые к открытому противостоянию, но не провоцируйте конфликты. Спокойствие, упорная и планомерная работа, принесет благоприятные перспективы. Прислушивайтесь к советам коллег и партнеров старшего поколения - опора на традиции способствует достижениям. Обстоятельства предоставят шансы приобрести новые знания и опыт, что в результате приведет к повышению производительности и успеху.

Лев

Удачный период для личных и деловых взаимоотношений. Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы воплотить в реальность романтические и творческие стремления. Готовность к сотрудничеству, совместная деятельность окажется успешной. Что бы ни случилось, вам не следует упускать момент, старайтесь воспользоваться каждым шансом. Удачно решаются деловые, дипломатические и юридические вопросы. Неделя благоприятна для спортсменов, физической работы, демонстрации своих проектов, проявления инициативы.

Дева

Воспользуйтесь возможностями этого периода, будьте смелее, решительно двигайтесь к намеченной цели, и вам обязательно улыбнется удача. Возможно продвижение в карьере, успехи в социальной сфере. Неделя благоприятна для поиска работа. Участие в общественной деятельности способствует благоприятным перспективам и получению счастливых шансов. Благополучно решаются все вопросы, связанные с зарубежьем, высшим образованием, дальними путешествиями. Возможен успех в издательском бизнесе, хорошее время для запуска рекламы.

Весы

Общественная деятельность и профессиональные дела, могут стать причиной конфликта и перечеркнуть личное счастье. При этом, творческие люди обретают вдохновение, сублимация эмоций способствует созданию шедевров. На первый взгляд, их деятельность мрачновата, но она способна перевернуть сознание многих людей. Через кризис происходит личностный рост. Если вы давно планировали заняться спортом, улучшить свой внешний вид – начинайте, и вы быстро обретете прекрасную форму, укрепите здоровье и повысите уверенность в себе.

Скорпион

Не стоит умышленно противоречить людям или стремиться вызвать их зависть, так как это обязательно послужит сигналом к ответному удару. Физические нагрузки и активная деятельность помогут избежать конфликтов. Направляйте энергию на конструктивные действия, работайте, не бойтесь проявить инициативу, напоминайте о себе, если вам обещали позвонить, но почему-то забыли. Обстоятельства благоприятствуют активным действиям в направлении достижения целей, воспользуйтесь положительным потенциалом этого дня для осуществления поставленных задач.

Стрелец

Какие бы возможности вам не представились, успех более вероятен в случае вашей уверенности в своей физической форме. Многие Стрельцу обретут гармонию в сфере партнерства и финансовых дел. Предоставляются шансы для удачного завершения проектов. Неделя благоприятна для социальных отношений, переговоров с властями или с высокопоставленными социальными служащими, а также заключения официальных союзов, финансовых операций и правовых актов. Все сложные дела и конфликтные вопросы можно уладить легко и успешно.

Козерог

Благоприятное время для занятий спортом или другой деятельности, которая поможет вам обрести форму, укрепить здоровье и повысить уверенность в себе. У людей, проходящих курс лечения, происходит заметный прогресс в лечении болезни. Хорошо, если вы поддерживаете идеи благотворительности. Благоприятны связи с иностранцами, вложения в зарубежный бизнес, коммерческие сделки за границей. Перед вами откроются новые перспективы, вы сможете открыть новое или дочернее предприятие, успешно реформировать старое производство.

Водолей

Отличный период для презентаций, проведения и посещения обучающих тренингов, рекламы, планирования зарубежных поездок, для любых проектов в сфере ваших интересов. Вы сможете увеличить благоприятные шансы и возможности, если проявите гибкость во взаимоотношениях. Вкладывайте максимум энергии в личные достижения, в собственные мнения и оценки, участвуйте в коллективной деятельности, и вы будете довольны результатом. Сложности могут возникнуть в любовных и семейных взаимоотношениях, возможно давление со стороны брачных партнеров.

Рыбы

Чтобы чего-либо достичь, требуются сила воли, выносливость и упорство. Период хорош для оформления важных документов, рекламных проектов, обучающих мероприятий, вообще для любой социальной деятельности. Усиливается стремление поддержать свой престиж и честь, сохранить безупречную репутацию. Удается благополучно сочетать бизнес с удовольствиями. Творческие идеи воплощаются в реальных образах и форме. Будни становятся праздником, предоставляется возможность творческого подхода к своим повседневным обязанностям.

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Автор: Иван Бойко