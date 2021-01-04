Сложная неделя для мужчин, приходится перестраиваться, обновляться, действовать в условиях ограничения и все это доставляет переживания, вызывает негативные эмоции.

Неделя перемен – три планеты: Меркурий, Венера и Марс меняют знаки. Меркурий (планета мышления и коммуникаций) и Венера (планета любви и взаимоотношений) 8 января переходят в знак Водолея, еще больше усиливают энергии Водолея, которые будут особенно выражены весь 2021 год. Это дает свободу самовыражения в любом возрасте, способствует легкому и смелому установлению контактов, но также, возможны неожиданные повороты событий.

Марс, планета активности, физической силы, 7 января входит в знак Тельца, где чувствует себя некомфортно – имеет статус изгнания в этом знаке. Сложная неделя для мужчин, приходится перестраиваться, обновляться, действовать в условиях ограничения и все это доставляет переживания, вызывает негативные эмоции. Женщинам нужно отнестись с пониманием и поддержать своих родных, любимых, близких мужчин. Старайтесь не критиковать, не торопить их, т.к. можно надолго испортить взаимоотношения, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

ОВЕН

Неделя контрастов, возможны неожиданные повороты во взаимоотношениях. Внутренние преобразования – от отсутствия равновесия к постоянству и гармонии и наоборот, вводят партнера в недоумение. Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, что определиться в личных взаимоотношениях. Ваш управитель – Марс, с 7 января, на 2 месяца войдет в знак своего изгнания, что отразится на вашем физическом и эмоциональном состоянии. Взаимоотношения не пострадают, если вы отдадите первенство партнеру. Времени на отдых в этот период нет, хотя работать очень не хочется, можете ощущать давление со стороны партнеров и близких людей.

Это период физической активности период, вы более предприимчивы, инициативны и решительны. Сдержанность в проявлении чувств, строгость оценок и осмотрительность, помогают решить большинство задач, а также избежать проблем. Если в это время завязываются романтические отношения, с большой долей вероятности, можно говорить о серьёзности намерений. Личное обаяние и физическая привлекательность выделяют вас на фоне других и делают интересными для окружающих. Партнеры и другие союзники смогут оказать вам поддержку. В этот период совместные проекты дают позитивные результаты и материальное удовлетворение.

БЛИЗНЕЦЫ

Хороший период для исследования и развития своих внутренних способностей, вы можете лучше понять события своего детства, разобраться в подсознании, тайных страхах. Старайтесь бережно расходовать свои физические и психические ресурсы, не отказывайтесь от помощи, иначе перегруз работой может привести к бессоннице, а ваша физическая деятельность может стать ограниченной из-за заболевания или усталости. Первая неделя января - начало воплощения своих планов в реальной жизни, особенно это касается личных взаимоотношений. Чувственная сторона жизни становится более заметной.

РАК

Деньгам, наследству, деловому партнерству и браку, будет уделено особое внимание. Выплата или получение долгов, займы, применение или развитие навыков, помогут вам обрести независимость в финансовых отношениях. Усиливается решимость и сила воли, в связи с чем, близкие люди вам могут делать замечания, что вы слишком требовательны и категоричны. Можете стать раздражительными, т.к. вам приходится что-то преодолевать, за что-то бороться. Но это дает возможность для яркого, мощного проявления индивидуальных способностей, что будет способствовать творческому взлету.

ЛЕВ

Хорошее время для начала творческой и деловой активности, способствующих росту популярности. Появляется возможность отстоять свою точку зрения, укрепить жизненную позицию. Если вы хотите привнести в свою жизнь романтику, не пренебрегайте светскими визитами, посещайте интересные места, праздничные мероприятия. Этот период благоприятствует взаимоотношениям с детьми, укреплению связи с романтическим партнером или расширению круга знакомств. Развитие воображения поможет сделать этот период успешным для воплощения некоторых своих замыслов — либо в одиночку, либо вместе с партнером.

ДЕВА

Хорошее настроение, прилив жизненной энергии, дает решимость и удовлетворение от работы. Материальный интерес является главной движущей силой в этот период. Вы вполне способны и готовы справиться со всем, что вам предстоит, но старайтесь правильно распределить свой ресурс, иначе, чрезмерная активность может привести к переутомлению, болезням сердца, травмам головы или лица. У вас есть все возможности, что решить самые важные вопросы. Период благоприятен для начала совместного проживания с партнером, семейных торжеств, объяснений, помолвки, бракосочетания.

ВЕСЫ

Первая неделя января – насыщенный событиями период, на вас обращают внимание, вы завязываете новые знакомства, которые в будущем приведут к взаимовыгодному сотрудничеству. Договор о совместной деятельности, подписанный в это время, обещает стабильность и длительность отношений, удачу в бизнесе. Вокруг вас разворачивается бурная деятельность, это время работать сообща, поскольку совместные усилия помогут достичь того, что недостижимо в одиночестве. Информация, идеи и общение с многими людьми, поможет достичь целей или как минимум, приблизиться к ним вплотную.

СКОРПИОН

Будьте готовы к противостоянию вашим действиям, возможны попытки занизить вашу самооценку. Конфликты возникают из-за стремления задеть, уязвить, указать вам на ваши недостатки. Постарайтесь сохранить энтузиазм, а энергетическую подпитку вы обретете в активной физической работе, взаимодействии с партнерами на равных, может быть даже нужно будет где-то уступить. Период благоприятен для планирования, изменения существующего положения, для разработки стратегии, что позволит вам обрести более строгий контроль над ситуациями. Успешна деятельность, связанная с финансами, организацией и методами работы, а также с развитием самодисциплины.

СТРЕЛЕЦ

Период укрепления любовных отношений, появляется более оптимистичный взгляд на вещи. Возрастает ваша обаятельность и физическая привлекательность, и вы можете воспользоваться этим при установлении контактов с противоположным полом, будь то начальство, подчиненные или деловые партнеры. Неделя благоприятна для воздействия на публику, повышения популярности и влиятельности. Удачные возможности связаны с совместными предприятиями, продажей или покупкой предметов искусства или роскоши. Могут устанавливаться новые полезные связи, которые в дальнейшем принесут прибыль. Хорошее время для любых дел, связанных с финансами, а также для поиска финансовой помощи.

КОЗЕРОГ

Наступил долгожданный период, когда вы можете действовать на свое усмотрение, полагаясь на собственные желания и потребности. Попытки оказать личное влияние оправдают ваши ожидания. Ваше обаяние, желание сотрудничать и чувство юмора, заметно изменят существующее положение вещей в лучшую сторону. Воспользуйтесь преимуществами этого благоприятного периода, чтобы улучшить личные взаимоотношения и извлечь пользу в деловой сфере. Подходящее время для проведения процедур по улучшению своей внешности, для работы над своим имиджем. Взяв на себя дополнительную ответственность, вы можете стать лидером какой-либо группы.

ВОДОЛЕЙ

С первых дней нового года, приходится много работать, перестраивать свои взаимоотношения. Подходящее время для избавления от всего, что препятствует вашему развитию и комфорту. Смягчаются противоречия в контактах со многими людьми. Окружающие отмечают вашу внутреннюю стабильность, происходят перемены в любви, возможно, появляется новое чувство. Происходит укрепление финансового положения. Люди вашего круга высоко оценят ваш талант и личные качества, хотя вы должны будете сами создать для этого определенные условия. Счастливый случай или ситуация поможет вам улучшить свое положение в обществе или добиться другого личного успеха.

РЫБЫ

Не упускайте случай продемонстрировать преданность делу, отстаивайте свои принципы. Напряжение, постепенно исчезнет, а ваши действия, в конце концов, приведут к успеху вашей карьеры или принесут признание вашей индивидуальности и таланту. Возможны обстоятельства, ведущие к романтическим увлечениям, общественной деятельности, партнерству и совместным проектам. Помогайте окружающим в достижении их целей, взамен вы сможете рассчитывать на помощь в своих делах. Предоставляет благоприятные шансы, связанные с юридическими вопросами, обсуждением контрактов, улучшением внешности и творческими проектами.

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Автор: УНИАН