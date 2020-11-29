Новое входит в нашу жизнь, появляется необходимость обновиться и оставить старое.

Неделя начинается с полнолуния, оно же Полутеневое Лунное затмение на Восходящем Лунном Узле в знаке Близнецы 30 ноября в 11:43 по киевскому времени, которое открывает коридор затмений осень – зима 2020. Лунное затмение вносит искажения в чувственную сферу, в личные взаимоотношения, снижает инстинкт самосохранения. Новое входит в нашу жизнь, появляется необходимость обновиться и оставить старое.

Это Лунное затмение поддерживает сам принцип жизни, облегчает процесс перезагрузки для ориентации на будущее. Для того, чтобы свести к минимуму возможные негативные влияния Лунного затмения 30 ноября, необходимо учиться, включать сознание и уходить от эмоций, продумывать четко каждый шаг, выстраивая реальные планы на будущее, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

ОВЕН

Вы оказываетесь в центре внимания, очень многое зави¬сит от принятых вами решений. Острая потребность личного участия во всех делах, стремление вырваться из навязанного круга обстоятельств, что может привести к превышению сил и полномо¬чий. Постарайтесь не разбрасываться возможностями, не распылять внимание и сосредоточиться на чём-то одном. Стремление навя¬зать себя, громко заявить о себе в неподходящий момент, может привести к негативным последствиям. Чрезмерная ини¬циатива провоцирует конфликт, вызывает нежелательные, разрушительные последствия.

Чувственная сторона жизни становится более заметной, но стремление решить свои любовные про¬блемы, может привести к обратному результату. Творческая неудовлетво¬рённость, несбыточные желания, внешние сдерживающие обстоятельства, вызывает стремление получать как можно больше радостей и удовольст¬вий, даже за счёт других. Эмоциональные всплески и состояние напряженности, могут привести к ухудшению самочувствия, но серьезных выводов о состоянии своего здоровья в этот период делать не стоит. Старайтесь не принимать важных решений относительно личной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ

Появляется эмоциональная усталость. Все тайные проблемы становятся явными. Этот период характеризуется повышенной восприимчивостью и эмоциональностью. Отношения с ближним окружением, потребуют от вас спокойствия и уверенности. Подходящее время заняться проблемами воспитания детей, их развитием. В профессиональной сфере возникают сложности, но лучше не обращать внимания на возникшие в этот период разногласия. Не стоит принимать серьезных решений, как в деловой сфере, так и в личной жизни.

РАК

Неустойчивый эмоциональный статус может привести к головным болям, состоянию подавленности, беспокойства. Если что-то не долечено, то, как правило, происходит обострение. Вы ощутите неустойчивость эмоциональной сферы, возрастание нервозности и беспокойства, поэтому вам лучше воздержаться от принятия серьезных решений, от важных контактов. Возможно негативное влияние домашних проблем в ваши дела, ссоры с родными и близкими женщинами. Постарайтесь устранить все факторы беспокойства, по возможности, пойти в отпуск на неделю.

ЛЕВ

Вероятны эмоциональные всплески, состояние беспокойства и неуверенности в своих чувствах и чувствах партнера. Выявляются семейные проблемы, которые требуют к себе повышенного внимания. Появляется склонность верить обещаниям, повышается вероятность попасть в неловкое положение, оказаться под сильным посторонним влиянием. Ощущаются затруднения в денежных делах, в партнерских взаимоотношениях. У школьников снижается успеваемость. Неумеренность в еде и питье может вызвать нарушения работы органов пищеварения.

ДЕВА

В это время не удаётся решить даже самые простые задачи, чувствуется усталость и снижение умственной работоспособности. Этот период отмечен высокой эмоциональной напряжённостью, проявляются крайности в проявлениях чувств. Становитесь более чувствительными, ранимыми, обидчивыми, но в то же время склонны предъявлять к окружающим повышенные требования. Тяжелый период для хронических больных. Неосторожность действий, потеря бдительности может стать причиной травмы, особенно бытовой, несчастного случая, физической агрессии.

ВЕСЫ

Представители противоположного пола более активно идут на контакт друг с другом. Появляется склонность много и ак¬тивно говорить о себе, навязывать своё общество другим, совершенно этого не замечая. Осложняются отношения с детьми. Желание устанавливать связи, решать свои личные проблемы, может привести к обратному результату. Распыление творческих сил и хаотичность мышления, способствуют нерациональному расходованию ресурсов. Окружающим видно, на что вы способны, какими умственными способностями вы обладаете.

СКОРПИОН

В отношениях с другими людьми появляется много неопределенностей, излишних тайн, эмоционально напряженных ситуаций. Неправильная оценка обстановки приводит к принятию ошибочных решений. Все дела, начатые в течение этой недели, не принесут своего положительного результата, какой бы эффективной не была подготовка. То, что происходит с вами и вокруг вас в этот период, впоследствии необходимо переоценить и переосмыслить. Не стоит выяснять отношения в течение недели, избегайте наказания детей, так как это может привести к психологическому отчуждению.

СТРЕЛЕЦ

Чувствуется усталость от бе¬готни, суеты, покупок, разговоров. Присутствует подавленность состояния духа, подсознание поднимает на поверхность то, что накопилось внутри. Возможно разочарование в своих идеалах, пресыщение, вы в поиске чего-то более значимого. Возможно искушение властью, благополучием, при этом, важно сохранить свою честь, достоинство в данных условиях. Растут амбиции и социальный статус. Очень трудно сдержать себя и не воспользоваться моментом в своих лич¬ных целях. Существует риск потерять свое влияние, авторитет, положение в обществе.

КОЗЕРОГ

Неделя завершений, подведения итогов, анализа проделанной работы и отношений с зарубежными и дальними партнерами. Старайтесь не поддаваться эмоциям и нереалистичным проектам, так как возможны финансовые ошибки и просчеты. Появляется склонность к тайным сделкам и получению скрытых доходов. Требуется предельная внимательность к своим проявлениям, так как уровень осознанности, контроль разума над эмоциями и чувствами будет минимальным. Не стоит начинать новые дела. Подходящее время для избавления от всего, что мешает движению вперед.

ВОДОЛЕЙ

Происходят перемены в чувствах, во взаимоотношениях, рвутся устойчивые связи, вас тянет на то, чтобы все закончить, освободиться от старого. Пришло время вводить новое, многое в этом случае удастся, но надо менять методы. Это неделя незапланированных изменений в образе жизни и привычных представлениях, при этом приходится отказываться от тормозящих вас вещей или окружения. Из-за эмоциональной нестабильности возможна потеря бдительности. Соблюдайте осторожность при пользовании различными инструментами и механизмами, острыми предметами.

РЫБЫ

Будет сложно сконцентрироваться и принять правильные решения, поэтому стоит отложить важные встречи и разговоры. Можете оказаться в ситуации, когда не знаете, что вам делать дальше. Теряете перспективу, пропадает ясность. И в голове, и в поступках, и в событиях, отсутствуют логика и смысл. Лучше отказаться от участия в увеселительных мероприятиях, ограничить себя в развлечениях. При этом, повышается чувствительность, вас влекут тайны, способны психологически проникнуть в любую ситуацию. К концу недели появляется внутреннее понимание тех проблем, которые раньше не решались.

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Автор: Ольга Броскова