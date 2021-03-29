Люди в эти дни склонны задумываться о происходящих вокруг них событиях, переосмысливать прошлое, что-то кардинально менять.

Неделя третьей четверти Лунных фаз приносит значимые перемены. Люди в эти дни склонны задумываться о происходящих вокруг них событиях, переосмысливать прошлое, что-то кардинально менять. В этот период часто проявляются яркие способности и врожденные таланты, поэтому уделите больше внимания своим детям.

В течение этой недели легко можно использовать то, что кто-то начал до вас. Людям комфортно входить в уже запущенный рабочий, действующий проект. В большинстве случаев, удается эффективно действовать в команде, в совместном взаимодействии. Если хотите привлечь внимание со стороны окружающих, демонстрируйте результаты своей работы в этот период, заявляйте о себе, добивайтесь внимания человека, который вам симпатичен, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Овен

Если есть проблемы в личных взаимоотношениях, то в течение недели, вы сможете все исправить, добиться расположения желанного партнера. В этот период вы особенно притягательны для представителей противоположного пола. Вы уверены в себе, своим волевым усилием горы способны свернуть и добиться всего, чего пожелаете. Помешать вам может резкость в отношениях, а также повышенная требовательность к представителям противоположного пола. Ваша способность реализации целей, умственная подвижность, значительно повышены в этот период. Энергично беритесь за работу – вы сможете вырваться вперед. Финансовые сделки будут доведены до успешного завершения. Но не торопитесь, тщательно взвешивайте каждое слово и продумывайте все свои действия.

Неделя завершения какого-то жизненного и цикла, за которым последует новое начало. Воспользуйтесь этим периодом и сделайте то, на что не хватало решимости в предыдущие месяцы. В этот период вы сможете подать себя с самой выгодной стороны, даже если вы сомневаетесь в своей привлекательности. У вас появляются шансы и возможности добиться внимания симпатичного вам представителя противоположного пола. Но также будьте готовы к тому, что вы привлечете внимание не обязательно тех, кто вам нравится – публика может быть очень разнообразная. А это может оказать негативное влияние на существующие взаимоотношения. Ваши чувства проходят проверку и вы можете задуматься о том, стоит ли продолжать существующие отношения.

Близнецы

Помните о самоорганизации, пунктуальности, ответственности. Ваши потребности в течение этого периода могут быть слишком высоки. Рискуете потратить деньги в это не на то, что необходимо, а на то, что понравилось в данный момент. Активизируется ваш творческий потенциал, появляется возможность обрести популярность, прорекламировать себя. Если вы давно ждете повышения в должности, то обстоятельства будут этому способствовать. Возможно, пришло время пройти курсы повышения квалификации, а может быть изучить вопросы религии и культуры других стран. Период благоприятен для решения юридических, судебных, правовых вопросов. Углубленно изучайте все задачи и вопросы, возникающие в этот период.

Рак

Период внутренней работы и подготовки к новому жизненному циклу. Что бы ни происходило – записывайте, анализируйте, находите взаимосвязи настоящего с прошлым и как это влияет на будущее – вы узнаете много полезного и интересного для себя. А все то, что тревожило, подходит к завершению, освобождая вас от различных привязок. Вы восстановите психическое и ментальное здоровье, обретете необыкновенную внутреннюю силу и сможете значительно улучшить качество своей жизни. Вселенная в этот период дает вам аванс – воспользуйтесь этим временем, чтобы упорядочить окружение и сделать первый шаг в направлении осуществления своих потребностей. Очень важно, чтобы ваши желания реализовались в конкретные действия, а не остались на уровне эмоций – в этом залог успеха.

Лев

Пришло время расставить все по местам, то, что тормозит – оставить в прошлом. Вы сможете заявить о себе как о специалисте, лидере. Даже если в настоящее время вы занимаете нейтральную позицию, вы все равно будете находиться в центре внимания и задавать тон происходящему. Обстоятельства способствуют активной деятельности, что позволит энергично взяться за дело, вырваться вперед, благодаря собственному опыту. Успех, благодаря этим стараниям не заставит себя долго ждать. При этом, будьте готовы к серьезной конкуренции. Необдуманность поступков, чувство самосознания могут превысить реальные пределы, что и становится причиной столкновений. Не реагируйте на лесть, т.к. за маской доброжелателя появятся враги. Проблемы могут возникнуть из-за склонности к преувеличениям и эгоизму.

Дева

Возникает много сомнений, но ваша задача осознать истинные причины происходящего. В большинстве своем, это обусловлено мнительностью в этот период, что может привести к ошибкам и негативным последствиям. Необходимо отделить сложное от простого, стабильное и долгосрочное от того, что нужно поменять. Будьте смелее в этой период, докапывайтесь до сути и надейтесь только на себя, сделайте упор на профессиональные дела. Возможно, произойдут события, которые повлекут за собой смену места работы – не бойтесь уходить со старой. В сфере личных и семейных отношениях, тоже что-то происходит. Если вы стремились долгое время улучшить свои бытовые условия, то обстоятельства сложатся наилучшим образом для этого. Следует более осмотрительно планировать траты и размещать собственные ресурсы.

Весы

В этот период вам сложно понять свои желания, поведение других людей может выбивать вас из привычного жизненного ритма. Могут произойти события, которые перевернут ваше мировоззрение. Если вы планируете уехать за рубеж, не откладывайте на долго решение этого вопроса. После долгих размышлений, многие сделают выбор, который даст ощущение свободы и простора. Если у вас есть вопросы, споры, требующие участия официальных органов, то в течение недели подходящее время для этого. Вы можете столкнуться с открытой конкуренцией, претензиями, критикой в ваш адрес, но вы практически неуязвимы. Если есть конфликт, его нужно выстроить правильно и это вы сможете сделать.

Быт, работа, вопросы здоровья, домашних животных – на это может уйти много времени в течение недели.

Скорпион

В течение недели будут обнаружены скрытые проблемы, но не старайтесь решить их за один раз, действуйте в меру своих возможностей. В эти дни остатки негатива могут подпортить настроение, но это мелочи. Любую информацию уточняйте и перепроверяйте, но не отбрасывайте ее, если на первый взгляд она покажется вам ненужной. Берегите свои ресурсы - они вам понадобятся. Неделя интенсивной работы, притирки и адаптации, где-то могут быть разочарования, завершения, но и возрождения. Придется учитывать чужое мнение, приспосабливаться. И именно благодаря этому вы сможете многие идеи оформить, а также уравновесить и гармонизировать окружающее пространство. Если вы долго работали на каким-либо проектом, то сможете его закончить и получить вознаграждение.

Стрелец

Неделя кардинальных перемен, в большинстве случаев – в лучшую сторону, хотя будьте готовы также и к неприятным сюрпризам. Многое ранее запланированное претерпевает изменения. Что-то меняется в семейных отношениях. Если вы в паре, то отношения переходят на следующий уровень. Вы или ваш партнер, а может быть вместе, приходите к необходимости определения того, а что же дальше? Также, придется много работать, действовать сообща, взвешивать за и против, оформлять и учитывать коллективное мнение, ту выгоду, которую должны получить партнеры. Если у вас есть бизнес, то может сложиться ситуация так, что ваши сотрудники потребуют повышения зарплаты. Или партнеры захотят изменить условия договора, а может быть расторгнуть его.

Козерог

У вас появляется много задач, мелких неотложных дел. В этот период важно создать режим, рационализировать свои действия, поступки, найти для себя деятельность, где ваши усилия будут наиболее эффективны. Ваши взаимоотношения с коллегами перейдут на новый уровень. Если актуален вопрос смены работы, хорошо этим заняться в течение недели. Также, в этот период, может произойти переоценка ценностей – то, что ранее было для вас важно, уже не воспринимается вами столь значимо. Меняется окружение, способы получения информации, устоявшееся и привычное вам уже не интересно. Также, актуальна тема любви – желания затухают. Понятие красоты претерпевает изменения. Возможен возврат к давним отношениям – личным или деловым.

Водолей

Неделя предоставляет благоприятные возможности и шансы для демонстрации своих талантов и способностей. Творческий потенциал растет, вопросы заработков актуальны, но пока не понятно, что именно наиболее выгодно для вас. Служебные романы, любовные связи, способствуют улучшению финансового положения. У вас появляется много вариантов по всем сферам, ближайшие дни лучше всего посвятить сравнению и выбору. Ваша задача отфильтровать, определить самое перспективное направление и заниматься им очень активно. Хорошее время для того, чтобы задуматься, а хотите ли вы что-то или кого-то оставить в прошлом? Если вы давно мечтаете завоевать внимание человека, который вам нравится – действуйте смелее, вам удастся привлечь его внимание и произвести впечатление.

Рыбы

В повседневной жизни вы сможете выйти из любой проблемной ситуации. Вы получаете духовную поддержку, возможна встреча с человеком, который окажет сильное влияние на вашу жизнь. Усиливается умственная активность, сообразительность, предприимчивость. У вас появляется тяга к перемене мест, вы стремитесь к новым знаниям, вам хочется что-то изменить в своей жизни. Хорошо заявлять о себе или давать какую-либо информацию. Возможно, вы станете более обостренно воспринимать вторжения на вашу территорию, а также попытки других людей подвергать сомнению ваши методы работы. Попытки оказать личное влияние оправдают ваши ожидания. Ваше обаяние, желание сотрудничать и чувство юмора, изменят существующее положение вещей в лучшую сторону.

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Автор: Иван Бойко