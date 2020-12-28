Полнолуние в Раке благоприятно для налаживания личных дел, отношений в семье, развития интуитивных способностей.

30 декабря в 05:28 по киевскому времени произойдет Полнолуние в Раке, особенно сильно воздействует на людей, а также домашних животных, дает богатую палитру эмоциональных состояний.

Энергия полной Луны в Раке, где она имеет статус управления, помогает воплотить наши проекты в жизнь, и этим можно воспользоваться. Благоприятный день для гармонизации семейных взаимоотношений, общения с родственниками, детьми, романтическим партнером. Создавайте мыслеформы, отпускайте желания, иначе, они останутся бесплодными навязчивыми идеями. Вселенная будет способствовать тому, чтобы желания исполнялись. Главное, старайтесь «правильно желать», т.е. правильно формулировать свое желание, без отрыва от реальности.

Читайте такжеЛунный календарь на январь 2021: благоприятные и неблагоприятные дни месяцаВенера в напряженном аспекте с Нептуном в день Полнолуния, формирует несоответствие желаемого и действительного. И требуется разумный подход к делу, чтобы не упустить прекрасные возможности этого дня. Усиливается деятельность различных систем организма, но и повышается чувствительность нервной системы, люди остро воспринимают критику в свой адрес, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Полнолуние в Раке благоприятно для налаживания личных дел, отношений в семье, развития интуитивных способностей. Проще научиться понимать людей, он так же благоприятен для развития ресторанного бизнеса и продажи продуктов питания. При этом, велика опасность попадания под влияние сильного постороннего человека, так как в полнолуние люди более восприимчивы и внушаемы. Не нужно торопить события. Если кто-то в вашем окружении капризничает и скандалит – он хочет внимания и тепла. Проявите сочувствие, и человек отблагодарит вас своей преданностью в будущем.

Овен

Важно правильно оценить соразмерность ваших проектов вашим возможностям, и ношу не по силам лучше на себя не брать, можно и пострадать. Какие-то дела, касаемо ваших родителей, дома, вложения в недвижимость, работы на дому, могут приблизиться к завершению или вовсе закончиться. Наступит момент кульминации или принятия решения в какой-то из этих областей. Помешать гармонии могут конфликтные ситуации из-за ревности и проявления собственнических наклонностей. Старайтесь не провоцировать подобное и доверять пространству и близким людям.

Телец

Это будет идеальный период для дружеского общения, для любви, брака и семейной жизни, для всего прекрасного и эстетичного, для социальной активности. Этот период будет благоприятным для покупки вещей, которые относятся к предметам роскоши, а также для улаживания общественных и финансовых дел. Хорошее, радостное настроение, дает склонность к развлечениям удовольствиям, романтическим и любовным связям. Благоприятный период для деловых контактов с противоположным полом для проведения праздников, вечеров, встреч. Появляется более оптимистичный взгляд на вещи.

Близнецы

Какие-то дела, касаемо ваших финансов и имущества могут приблизиться к завершению или вовсе закончиться. Возможно, отдадите долг, выплатите кредит, либо вам вернут деньги. Наилучшее время для обдумывания своих планов на будущее, самоопределения и выработки стратегии для достижения своих жизненных целей. Новости в это время и любую информацию, не стоит принимать на веру, доверяйте только конкретным фактам. Вполне возможно, вас будут пытаться обмануть или как-то ввести в заблуждение ради своих корыстных целей.

Рак

В партнёрских личных и деловых отношениях наступит ясность. Возможно, придётся принимать серьёзное решение, касаемо дальнейшего развития этих отношений. Наступит некое окончание старого цикла и начало нового. Возможно получение судьбоносной информации или новости, касающейся вашей профессиональной деятельности. Возможен определенный финансовый успех, получение долгожданной прибыли. Хорошее время для обучения, повышения квалификации, стажировки за границей, научных исследований и разработок.

Лев

Все тайное становится явным – вы можете узнать чей-либо секрет или о вас узнают сведения, которые вы скрывали. Возможно, придётся принимать серьёзное решение, касаемо дальнейшего развития в той или иной профессиональной деятельности. Могут измениться обязанности на работе, отношения с начальством или подчиненными, возможно, вам придется о ком-то заботиться, помогать. Наступит некое окончание старого цикла и начало нового. Полнолуние 30 декабря может открыть тему завершения какого-то проекта, начало работы в уединении.

Дева

Знания и сведения, которые вы получите в этот период, отложатся надолго, и вы сможете ими успешно воспользоваться. Легкость протекания мыслительных процессов, обострение умственного восприятия, памяти и интуиции, коммерческой хватки, помогут вам решить многие производственные и деловые проблемы. Воспользуйтесь этим периодом для заключения сделок, договоров, подписания важных бумаг и работы с документами. Вы сможете договориться с начальством, властями, эффективно высказать свои идеи, соображения, обрисовать свою позицию и интересы.

Весы

Обстоятельства складываются удачно для переговоров, работы с информацией, обучением, поездками. Работа с документами, планирование встреч, получение разрешений, возможно, доставит хлопоты, но завершится удачно. Появляются новые деловые связи, завязываются полезные знакомства, которые окажут влияние на вашу профессиональную деятельность. Возрастает ваша обаятельность и физическая привлекательность, и вы можете воспользоваться этим при установлении контактов с противоположным полом, будь то начальство, подчиненные или деловые партнеры.

Скорпион

Активизируются общественные связи, завязываются новые полезные знакомства. Может произойти перестановка жизненных приоритетов и ценностей. Успешна издательская или преподавательская деятельность, а также вложение денег в рекламу или реконструкцию производства. Период благоприятен для воздействия на публику, повышения популярности и влиятельности. Можете рассчитывать на финансовую помощь, поддержку и понимание со стороны вышестоящих. Период благоприятен для деловых визитов, создания объединений и открытия предприятий.

Стрелец

Затрагиваются темы общих финансов, распределения прибыли, инвестиций, наследства, обновлений и внедрения новых и методов в работе. Взаимоотношения личные и социальные, плотно переплетаются друг с другом. В личной жизни могут раскрыться тайны и секреты вашего ближнего окружения. Любовная связь может послужить серьёзным трансформациям вашей личности. Вам предоставляются необычные возможности для дальнейшего продвижения в делах при условии поддержки вами идей прогресса и духовного развития.

Козерог

Интересная, насыщенная событиями неделя. Хороший период для публичных выступлений, собраний, брифингов, для конструктивного обмена мнениями. Те вопросы, которые вам не удавалось решить в течение длительного времени, несмотря на интенсивное обдумывание, внезапно получат удовлетворительные ответы, так как они уже имеют иную перспективу, чем прежде. Может посетить неожиданная удача, крупный успех и прибыль от тех дел, на которые вы и не рассчитывали. Вы ощутите бодрость духа, повышение душевной и физической энергии, подъем настроения и прилив жизненных сил.

Водолей

Вопросы статуса, карьеры, профессионального роста, решаются в выгодную и полезную для вас сторону. Требуют прояснения вопросы предназначения в жизни, выбора цели, направления деятельности. Если у вас есть то, что может негативно повлиять на вашу карьеру, это обязательно прояснится. Если скрывать нечего, старайтесь оказаться в эти дни в центре внимания, продемонстрируйте людям свою склонность к сотрудничеству и заинтересованность. Не ждите, чтобы окружающие обратили на вас внимание: пользуйтесь любым удобным случаем, чтобы попасться им на глаза и вам повезет.

Рыбы

Из совместной работы над каким-нибудь проектом или в общественной организации может вырасти взаимное чувство, чему способствуют общие идеи, общие устремления. В этот период вы становитесь душой сообщества, от вас, во многом зависит мир и гармония в коллективе. Возможен небольшой доход через друзей или через совместную работу. Наступит некое окончание старого цикла и начало нового и это будет связано именно с вашими интересами. Период благоприятен для тайной деятельности. Будут удовлетворены ваши просьбы о повышении или о других одолжениях у тех, кто обладает влиянием.

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Автор: УНИАН