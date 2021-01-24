Цель ретроградного Меркурия - сделать людей терпеливее, это поможет справиться с неприятными обстоятельствами в этот период.

Два важных астрологических события на этой неделе - 28 января, полнолуние во Льве, в 21:16 по киевскому времени и разворот Меркурия в ретроградное движение – с 30 января по 21 февраля в знаке Водолей. Цель ретроградного Меркурия - сделать людей терпеливее, это поможет справиться с неприятными обстоятельствами в этот период. В этот период возникают задержки при подписании документов и соглашений, в получении информации или знаний. Чаще, чем обычно, ломаются средства коммуникации, электроники, оргтехники. Неожиданные визиты и звонки, порой, неприятные, события и проблемы прошлого, напоминают о себе.

Для здоровья период повышенной опасности – спазмы и судороги могут появиться впервые, перепады давления, усиление неприятных явлений со стороны нервной системы, вынуждают менять планы. Усиливается угроза аварий, несчастных случаев, травм, ожогов электричеством, а также мозговых, сосудистых кризов, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

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Полнолуние во Льве и плюс минус день до и после, способствует самовыражению, задает тон на ближайшие 2 недели. В полнолуние 28 января, можно завершить многие ситуации, освободиться от отягощающих ситуаций. Это творческое Полнолуние, принесет вдохновение, многие увидят свет, почувствуют вкус к жизни. Любовь, дети, семья, творчество, помогают обрести уверенность. Постарайтесь раскрыть свои творческие способности, продемонстрируйте свои таланты миру. Именно сегодня, в день полнолуния во Льве, вы получите истинные ответы, обратившись к своему подсознанию. Здесь Луна находится в гостях у Солнца, в знаке стихии Огня. Это Солнечная Луна, Луна, дает раскрытое подсознание, высвечивает скрытые проблемы. Полнолуние – это оппозиция Солнца и Луны. Многие будут драматически выражать свои чувства, люди эмоционально открыты, романтичны. Возникает желание оказаться в центре внимания, даже у стеснительных людей. Это полнолуние приносит осознанность в свой внутренний мир. В полнолуние многие темы подходят к своему логическому завершению, поэтому могут закончиться взаимоотношения, в которых нет жизни, любви, но после этого последует новая влюбленность. Многие люди при полнолунии во Льве становятся активными, более оптимистичными, чувствительными к знакам внимания и комплиментам.

ОВЕН

В течение недели возникают неожиданные недоразумения и неприятные изменения на работе. Сильная нервозность и раздражительность приводит к перевозбуждению нервной системы и нарушениям ритма сердечной деятельности. А это блокирует возможность эффективных результатов от работы, требующей самодисциплины и выдержки. Подобные проблемы возникают только у тех, кто стремится к свободе действий любой ценой, но отрицает ответственность за свои поступки. Те, кто способен контролировать свои эмоциональные состояния, смогут избежать многих неприятностей.

ТЕЛЕЦ

Период эмоциональной взвинченности. Может назреть необходимость разрыва старых отношений и построения новых. Это критический период для застойных отношений – если проблема есть, то события этой недели поставят точку. Активизируются вопросы алиментов или наследства, а также имущественные или финансовые дела. В социальной сфере, все, в целом, благоприятно. Вы можете получить понимание, поддержку, похвалу от вышестоящих, появятся возможности для карьерного роста. Удачный период для решения юридических вопросов, длительных командировок и путешествий.

БЛИЗНЕЦЫ

Может проявиться интерес к тайным наукам, исследованиям, при этом, возможны беспочвенные тревоги, сильные переживания, страхи, если у вас есть что скрывать. Старайтесь спокойно реагировать на замечания в свой адрес, хотя в конце января это сделать очень сложно – Меркурий, ваш управитель замедляется, и с 30 января переходит в ретро движение в знаке Водолея. Появляется склонность остро воспринимать любые неприятности или проблемы – свои или близких людей, бросаетесь из крайности в крайность, в попытке найти выход из создавшегося положения. Только это создает ещё большую напряжённость.

РАК

Луна управляет знаком Рака, является эмоциональной и ориентированной на зависимость, в полнолуние 28 января находится во Льве – знак любви и творчества. Тогда как знак Водолея, по которому движется Солнце - отстраненный и независимый. В ближайшее время произойдет много неожиданных событий. Полнолуние – это оппозиция Луны и Солнца, может оказывать влияние на любые взаимоотно¬шения, в которые вы вовлечены. Это полнолуние связывает два знака – Водолей и Лев, символизирует дилемму свобода-близость, затрагивающую романтические связи. Являются ли существующие отношения эмоционально удовлетворяющими для вас или пришло время их завершить?

ЛЕВ

Насыщенная событиями неделя - полнолуние во Льве способствует активности, проявлению творческих способностей, а также завершению некоторых важных для вас вопросов. Желание эмоциональ¬ного разделения и выражения, является определяющим, а разуму и логике отводится второе место в этот период. Если вы уже вовлечены в любовные взаимоотношения, ваши чувства будут очень ин-тенсивными. Вы более склонны к эмоциональному выражению, и поэтому будет трудно скрыть то, что вы чувствуете. Особенно сложно сохранить взаимо¬отношения в тайне. Все тайное становится явным, особенно в любви, если есть, что скрывать, будьте осторожны. Многие Львы будут подвержены эмоциональным колебаниям.

ДЕВА

30 января Меркурий – ваша планета управитель, переходит в ретроградное движение на три недели и выбудете ощущать сильнее, чем представители других знаков Зодиака. Эта неделя для вас – период самоутверждения, у вас появятся возмож¬ности отстоять свою точку зрения и укрепить свою жизненную пози¬цию. Уже существующие союзы и совместные предприятия почувствуют прилив новой энергии и энтузиазм партнерских отношений. Взаимоотношения на всех уровнях станут более интенсивными. Активизируется ментальная деятельность, готовность к решительным действиям, находятся простые решения сложных проблем. Ускоренный ритм и увеличившийся объем информации, могут вызвать ухудшение самочувствия.

ВЕСЫ

Обстоятельства текущей недели способствуют завершению какой-либо коллективной работы, может пропасть интерес к какой-то группе людей, захочется закончить какие-либо социальные взаимоотношения. В то же время появится возможность найти единомышленников и достичь целей, возложив на себя дополнительную ответственность и обязанности. Может появиться работа в интернете, какой-то сетевой бизнес, или окончание одного дела и начало другого. Это хорошая возможность продемонстрировать свою работу, получить финансовое вознаграждение в своей профессиональной деятельности.

СКОРПИОН

Ваше внутреннее беспокойство приводит к ошибочным действиям, следствием которых могут быть финансовые потери. Возможны убытки из-за поспешных действий, рискуете потерять деньги или источник заработка. Лучше не планировать на этот период перелеты, дальние поездки, спортивные соревнования. Сведите к минимуму вероятность конфликтных ситуаций, по возможности, не садитесь за руль. Окружающие могут говорить вам, что у вас слишком большие требования к жизни. Ваше желание в обязательном порядке улучшить свое положение, не даст результатов в течение этой недели.

СТРЕЛЕЦ

У вас появляется множество, не терпящих отлагательства дел и вопросов, требующих немедленного разрешения. Количество встреч и контактов в это время значительно возрастает. Хорошее время для решения юридических вопросов, оформления документов и других важных бумаг. Активизируются темы образования, повышения квалификации, расширения мировоззрения. Если все это было актуально ранее, то наконец-то, наступит ясность. Центром внимания будут далёкие путешествия или тема реализация духовной сферы жизни. Станет вопрос завершения отношений с зарубежными партнерами или переход их на новый уровень.

КОЗЕРОГ

События недели могут затронуть темы общих финансов, наследства, трансформационных процессов, а также вопросы, связанные с кризисами и опасностями, в том числе, с хирургией. Возможно, вам захочется пересмотреть или объединить финансовый капитал, совершить крупную покупку, это касается сферы и деловых, и семейных отношений. Могут возникнуть вопросы, связанные с налогами или страховками. Неудачное время, чтобы брать в долг, оформлять ипотеку. Также, может быть завершение какой-то ситуации, связанной с деньгами, которая слишком долго не могла разрешиться.

ВОДОЛЕЙ

Активизируется сфера деловых и любовных взаимоотношений. Появляется желание самоутвердиться, испытать себя и свои силы, занять доминирующее положение, быть главным действующим лицом в любой ситуации. Меркурий становится ретроградным с 30 января в Водолее - ваши личные интересы и цели потребуют глубокого анализа и переосмысления. Если вы хотите воспользоваться преимуществами позитивного потенциала этого периода, продемонстри¬руйте свою силу и решимость, работайте эффективнее, проявляйте великодушие по отношению к окружающим. Все это поможет вам добиться личных целей и привлечет тех, на кого вы хотите произвести впечатление.

РЫБЫ

Этот период может дать вам силы избавиться от вредных привычек и всего, что мешает вашему здоровью. Подходящее время для изменения режима питания, урегулирования периодов сна и отдыха. Активизируются кармические вопросы, появляется склонность к погружению в себя. Другие люди практически всегда неправильно понимают вас, поэтому завершение месяца может быть сложным. Развитие своих творческих способностей, поможет избежать депрессии и позволит понять себя на самых глубочайших уровнях. Возможно, раскроются какие-то секреты партнёра или конкурента, происходит переосмысление и ясность отношений.

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Автор: УНИАН