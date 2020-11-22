Не откладывайте на потом все то, что можно сделать в течение этой недели, т.к. с 30 ноября начнется коридор затмений, когда происходят искажения по всем сферам жизни.

На фоне предыдущего месяца, относительно спокойная неделя. Многие ощущают прилив жизненных сил и энергии, появляется определенность, легче решаются задачи, повседневные вопросы. Успешны любые начинания, появляется желание действовать, проявлять свой творческий потенциал. Энергии планет способствуют финансовым улучшениям, благополучному решению имущественных и материальных дел.

Не откладывайте на потом все то, что можно сделать в течение этой недели, т.к. с 30 ноября начнется коридор затмений, когда происходят искажения по всем сферам жизни, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

ОВЕН

Вы ощутите прилив жизненной энергии, можете удивить окружающих своей решимостью. Ваши поступки производят впечатление на людей, вы многого можете достичь, даже больше, чем за предыдущие два месяца. Смело защищайте свои принципы и двигайтесь вперед, у вас все получится. Вы вполне способны и готовы справиться со всем, что вам предстоит, но ваши поступки могут привести к переутомлению и травмам. Также, можете раздражать окружающих ярким, мощным проявлением своих индивидуальных способностей, возможна зависть с их стороны. Поэтому, бережно расходуйте свои ресурсы, не стоит растрачивать себя по пустякам.

Вы можете испытать давление со стороны других людей. Присутствует огромная потребность проявить себя, свои таланты и способности, но сплошь и рядом возникают препятствия, непонимание со стороны партнеров, любимого человека. Подчеркнутая демонстрация роскоши, как компенсация невозможности проявить себя, может вызвать агрессию окружающих. Вас также могут раздражать другие люди из-за их решительных усилий произвести на вас впечатление. В эти дни чувство красоты будет особенное, с мрачноватым оттенком. Утонченность и элегантность может смениться драматическим выражением своих чувств и эмоций.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам обеспечен творческий взлёт, если вы стремитесь к самостоятельным действиям, демонстрации своих талантов и способностей. Жажда деятельности, щедрость, жизнерадостность, умение зарядить других энергией, оптимизмом, обязательно приведут к успеху. Самые сложные и болезненные вопросы решаются легко и радостно. Уверенность в своих силах и потрясающая самоотдача, будет способствовать вашему продвижению. Благоприятный период для бизнеса, начала новых проектов. Вы сможете преодолеть некоторые препятствия и помехи, чего не получалось сделать в течение предыдущего месяца. Хороший период для заключения сделок, реорганизации производства.

РАК

Этот период подходит также для начала новой предпринимательской деятельности, решения юридических вопросов. Но при этом, избегайте оптимистичной оценки состояния своих дел, а также экстравагантности в расходах и покупках. Вам может быть предложена сделка, прельщающая вас своим размахом, но в последствии вы из-за этого понесете убытки. Также, благодаря привлекательности и личного обаяния, вы можете рассчитывать на материальную помощь, на идейную поддержку начальника, влиятельных лиц и покровителей, особенно среди представителей противоположного пола. Не исключено вовлечение в служебный роман.

ЛЕВ

Получите много приятных впечатлений, в профессиональной деятельности все складывается наилучшим для вас образом. Вы почувствуете себя увереннее и будете убеждены, что ваши усилия не пропадут даром. В свою очередь, эта позиция привлечет к вам людей и успех, которого вы добиваетесь. Самореклама окажется очень эффективной, как и попытки обратить себе на пользу чужие усилия, помощь других людей. Кроме того, ваша деятельность получит признание или поможет вам добиться влияния. Главная мера предосторожности — не принимать слишком многое как должное и не становиться чрезмерно самоуверенными.

ДЕВА

Благоприятный период для улаживания общественных и финансовых дел. Период подходит для привлечения внимания к своим делам влиятельным лиц. От них можно ожидать понимания, помощи и поддержки, в том числе материальной. Ваш возросший оптимизм позволит вам оптимально решить многие производственные и коммерческие проблемы. Удачно складываются деловые отношения с представителями противоположного пола. Период благоприятен для визитов к начальству, для посещения официальных инстанций. Хорошее время для служебных и творческих командировок, заключения сделок, подписания контрактов и других важных бумаг.

ВЕСЫ

Работой и другими физическими действиями лучше всего заниматься в одиночку. Состояние нервозности, вызванное многими причинами, может выбить вас из колеи. Также следует соблюдать осторожность в общении с незнакомыми людьми. Беременные должны внимательно отнестись к объему потребляемых жидкостей. Появляется склонность к самообману, поэтому завязавшиеся в эти дни романтические отношения, несмотря на кажущуюся гармонию, в дальнейшем принесут разочарование. Возможно возникновение тайной страсти и обмана в личных или деловых отношениях. Сложно достичь гармоничного сотрудничества или прийти к компромиссу.

СКОРПИОН

Личные взаимоотношения запутываются, но если вы отвлечетесь от любовных дел и направите свое внимание в деловую сферу, то произведете необходимые трансформации в вашем окружении. Вы сможете трансформировать неудовлетворяющую вас ситуацию с помощью слова, воздействовать на окружающих, направить интересы и умственную деятельность коллектива на материальную сферу и достижения. Для творческих личностей, неделя принесет возможности для воплощения своих замыслов, для гармоничного самовыражения. Ваши мысли облекаются в совершенную форму, происходит реализация планов, деятельность становится востребованной.

СТРЕЛЕЦ

Возрастает жизненная сила, сопротивляемость различным заболеваниям. Вы сможете преодолеть некоторые препятствия и помехи, ясно увидеть перспективы. Работа с документами, возможно, доставит хлопоты, но завершится удачно. Для успешного сотрудничества, особое значение приобретает выработка общих критериев с партнерами и союзниками. Хороший период для заключения сделок, открытия нового предприятия или реорганизации производства. Удачными окажутся деловые визиты, обращения к властям, в официальные структуры, вы также испытаете поддержку сотрудников. Используйте этот период также для планирования, совещаний, ответственных выступлений.

КОЗЕРОГ

Ваша активность возрастает, и это привлекает к вам партнеров противоположного пола. Хороший период для объяснений, помолвки, бракосочетания, но только если уверенны в своих чувствах. Возрастает творческий подъем, оптимизм и жизнедеятельность, что существенно поможет при необходимости решения дел в этот период. Благоприятное время для начала новых проектов, реализации творческих замыслов, открытия предприятий, а также для достижения более высокого общественного положения. В жизни происходят важные перемены, и если удастся их проанализировать, можно сделать хорошую закладку на длительный период.

ВОДОЛЕЙ

Период благоприятен для любовных отношений, но в деловой сфере возникают сложности. Выполнение планов лучше отложить, не давайте необдуманных обещаний. Возможны производственные склоки, недоразумения, особенно с партнерами и сотрудниками противоположного пола. Большое влияние оказывает на вас коллективное мнение, групповая работа, сотрудничество. Возникают принципиальные разногласия с коллегами и единомышленниками. Поэтому вам следует доходчиво и тактично разъяснить свою позицию, давая при этом понять окружающим, что они вправе иметь собственное мнение. Кроме того, в этот период появляется склонность к ненужной растрате денежных средств.

РЫБЫ

Хороший период для проведения официальных встреч, разговоров со спонсорами, торжественных приемов. Подходит для начала новой работы, поездок, приобретения новых знаний. Ловите случай, действуйте – и вам улыбнется фортуна. Идеи и информация, которые вы используете, и деятельность, в которой вы будете участвовать, повлекут за собой быстрый прогресс. Вам помогут в этом эмоциональная сдержанность и отсутствие токсичных людей в окружении. Возможно, с некоторыми партнерами отношения закончатся, но благодаря этому, в вашу жизнь придут новые люди. Повысится ваша самооценка, окружающие посмотрят на вас иначе – с более выгодной для вас стороны.

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Автор: Ольга Броскова