Началось движение, активность в любых процессах, все выходят из застоя. Неделя подходит для начинаний, многие находят ответы на вопросы.

Закончился период ретроградного Меркурия, теперь будет легче раскрывать свой потенциал в общении и самовыражении, достигать успеха в профессии и отношениях. Началось движение, активность в любых процессах, все выходят из застоя. Неделя подходит для начинаний, многие находят ответы на вопросы. В окружающем пространстве чувствуется интенсивная энергия, способствующая решительным изменениям в лучшую сторону. Но использовать удачные обстоятельства смогут только те люди, которые готовы к работе, интеллектуальной и физической активности. Спокойствие и комфорт не являются стимулом, а без стимула нет потребности или мотивации к действию. Усилия необходимо прилагать, чтобы использовать положительный потенциал периода.

25 февраля в 15:02 по киевскому времени Венера переходит в знак Рыб, Солнце в гармоничном аспекте с Ураном способствуют усилению интуиции, желании дарить и получать любовь. Встречи с новыми людьми, вдохновенный труд, творческое самовыражение, способствуют успеху, могут внезапно открыть новые перспективы, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

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ОВЕН

Обретаете внутреннюю силу и решимость, вам легче будет понять свое подсознание. Благоприятное время для разного рода новаций и усовершенствований. Спокойствие поможет преодолеть любые неудачи и неприятности. Ограничения и рамки не будут вызывать негативной реакции. Привычная рабочая обстановка может измениться. Этот период может дать вам силы избавиться от вредных привычек и всего, что мешает вашему здоровью, изменить режим питания в лучшую сторону. Придёт ясность и понимание того, что конкретно вам нужно. Первостепенной заботой может стать ваше здоровье и уход за вашим домашним животным.

ТЕЛЕЦ

Появляется возможность плодотворно завершить работу над творческим проектом и обрести моральное и материальное удовлетворение. Вероятно, появится желание и заняться тем делом или бизнесом, о котором вы давно мечтали. Завершение мясяца благоприятно для активной социальной жизни. Также в этот период может быть затронуты темы любви, романтики, бурного увлечения, а также дружеские связи. Возможны любовные треугольники, интриги и раскрытие каких-то тайн в этих сферах. Могут быть приятные известия о ваших детях, встречи со взрослыми детьми. В зависимости от существующей ситуации, решаются вопросы, связанные с бизнесом – закрытие или развитие, а может быть объединение.

БЛИЗНЕЦЫ

Пришло время определить вектор развития. Много внимания нужно уделять вопросам карьеры и профессионального роста. Возникнет необходимость найти точку равновесия между домашней и рабочей сферами жизни. Собственная репутация, самооценка и способность реализации собственных амбиций, повысятся. Если вы распознаете благоприятные возможности, то сможете воспользоваться удачными обстоятельствами, которые принесут признание ваших заслуг. Хорошо складываются отношения с начальством, представителями власти и влиятельными людьми. Не исключён опыт повторения кармических ситуаций прошлого и своего рода «дежавю».

РАК

Время развития и приобретения новых навыков, а также их применения на практике. Интеллектуальный или профессиональный статус займет одно из приоритетных мест. Возможно, возникнет необходимость повысить образование или квалификацию, а может быть появится удачная возможность путешествия в другую страну. Усиливается конкуренция, благодаря которой вы станете опасным соперником. Сфера повседневных контактов, ближнего окружения, взаимоотношений с родственниками, окажет сильное влияние на вас. Все, что связано с коммуникациями, информацией, обучением, близкими, транспортом, работой с техникой, становится очень важным.

ЛЕВ

Вы очень хорошо начинаете понимать психологические мотивы поведения других людей, это дает вам особую силу. Вам станет намного свободнее, есть большая вероятность позитивных трансформаций, если правильно воспользоваться потенциалом периода и детально продумать свои действия. Деньгам и положению, обретенному благодаря семейным связям, наследству, деловому партнерству и браку, стоит уделить особое внимание. Возможны выплата или получение долгов, займы, удачное время для применения или развития навыков, которые помогут вам обрести независимость в финансовом отношении. Возможно финансовое завершение каких-либо дел, закрытие вопроса о выплате кредитов и долгов.

ДЕВА

Ситуации по всем сферам жизни значительно улучшится. Если возникнут трудности в отношениях с противоположным полом, в семейных отношениях, то существенного негативного влияния не будет. Для того, чтобы максимально гармонично активизировать положительный потенциал недели, желательно сменить стиль одежды, ваш образ, что-то в своей внешности и вы сможете привлечь внимание нужных вам людей. В партнёрских как деловых, так и личных отношениях наступит ясность. Возможно, придётся принимать серьёзное решение, касаемо дальнейшего развития личных или деловых отношений. Если вы одиноки, то одно из знакомств может оказаться судьбоносным.

ВЕСЫ

Неделя благоприятна для выхода в свет, для помолвки или бракосочетания, для любовных объяснений и совместных дел с романтическим партнером. Вы можете рассчитывать на материальную помощь, на идейную поддержку партнера, начальника, влиятельных лиц и покровителей, особенно среди представителей противоположного пола. Не исключено вовлечение в служебный роман. Удачный период для людей, связанных с искусством, торговлей драгоценностями. Можете рассчитывать на получение ссуды, успешное решение юридических дел. В конце месяца возможно завершение какого-то проекта. Появляется возможность преодолеть скрытые проблемы, завершить дела, очистить сознание.

СКОРПИОН

Внешний фон событий смягчается, увеличивается жизненная сила и трудоспособность, что позволит вам решить большинство задач. Возрастание доброжелательности и дружелюбия, помогут вам избавиться даже от затянувшихся конфликтов с любимыми или родственниками. Это время развития и приобретения новых навыков, а также применения их на практике. Появится возможность поучиться, получить дополнительную специальность или повысить квалификацию. Деловые поездки, командировки, участие в различных обсуждениях, принесут новые возможности и полезную информацию. Завершение месяца будет благоприятным, прошлые ошибки удается исправить.

СТРЕЛЕЦ

Любое общение в этот период эмоционально окрашено, возможны интересные знакомства по переписке, встречи, знакомства в дороге или начало новых любовных отношений. Удачное время для проведения вебинаров, онлайн мероприятий, конференций, рекламы. Также благоприятно будут проходить встречи с нужными людьми, разного рода переговоры. Завершение месяца удачно для сдачи экзаменов или зачётов, защиты дипломов и проектов, а также для поездок, связанных с общественной или творческой деятельностью. Вашему положению в обществе и репутации нужно будет уделить максимум внимания. Могут проясниться вопросы предназначения в жизни, целей, статуса.

КОЗЕРОГ

Благоприятное время для сферы личных взаимоотношений, при этом, часто, любовные связи имеют влияние на вашу карьеру и наоборот. Романтические отношения на работе могут оказаться полезными и открыть новые перспективы. Если была актуальна тема образования, то в ней, наконец-то наступит ясность. Благоприятный период для изучения иностранных языков, возможно знакомство с иностранцем. Центром внимания будут путешествия или духовная сфера жизни. Возможно, станет вопрос завершения отношений или переход их на новый уровень. Вероятны новости, касающиеся юридических дел или судебного разбирательства. Актуальна тема решения вопросов в международных отношениях.

ВОДОЛЕЙ

Вас ждет финансовый успех, получение прибыли или задолженности, возврат денег или имущества. Можете рассчитывать на финансовую помощь, поддержку и понимание, со стороны вышестоящих. Неделя подходит для деловых визитов, создания объединений и открытия предприятий. События могут затронуть темы общих финансов, наследства, трансформационных процессов. Возможно, вам захочется пересмотреть или объединить финансовые ресурсы, бизнес, совершить крупную покупку. Если вы завязаны долговыми обязательствами, вам придётся переоформить кредит, ипотеку, могут возникнуть проблемы с налогами или страховками. Но может быть завершение какой-то ситуации, связанной с деньгами, которая слишком долго не могла разрешиться.

РЫБЫ

Возможно возникновение связи, которую по каким-либо причинам вы с партнёром не желаете афишировать. В личной жизни могут раскрыться тайны и секреты ваших партнёров, в этом случае, будет поставлена точка в отношениях. Либо же любовная связь выйдет на более интимный уровень, что послужит серьёзным трансформациям вашей личности. Также, могут просыпаться скрытые страхи, разного рода комплексы – поговорите с любимым человеком, если вы одиноки – обратитесь к родственникам. Одиночество противопоказано в этот период, если только оно не связано с творческой работой. Чувственная сторона жизни становится более заметной и реальной, ваши романтические желания исполняются. Происходит некое переосмысление и ясность отношений.

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Автор: УНИАН