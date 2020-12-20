Во всех культурах День Зимнего Солнцестояния считался наиболее благоприятным для проведения различных обрядов и ритуалов.

21 декабря, в 12:03 по киевскому времени - Зимнее Солнцестояние – Солнце переходит в знак Козерога. По славянским поверьям, в это время борьбы Тьмы и Света, но в итоге, Свет побеждает и Мир обновляется.

Во всех культурах День Зимнего Солнцестояния считался наиболее благоприятным для проведения различных обрядов и ритуалов. Энергетика обновления и перехода от Тьмы к Свету способствует тому, чтобы избавиться от всего ненужного и привлечь желаемое в свою жизнь, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Также, в этот день, Меркурий переходит в знак Козерога. Юпитер и Сатурн соединяются в Водолее и открывают новый 20-ти летний цикл. Этот аспект возвещает о периоде больших перемен и достижений, а также постепенной стабилизации жизненных условий. Будет создаваться что-то серьезное и долгосрочное, энергии дня способствуют эффективному планированию и обретению твердого положения в обществе. Деловые связи, которые установились в течение недели, будут очень ценными для будущего.

Овен

Возможно, вы будете высказывать в присутствии публики свои идеи, или получите возможность поделитесь своими знаниями и навыками. Обстоятельства наверняка будут способствовать вашему общению с начальством, клиентами и с кем-то из старших родственников. Их влияние на вас очень велико в этот период. Возможно, вы получите важные новости или информацию, относительно карьеры и других ваших целей. Благоприятное время для работы с документами или составления отчетов, подходящие дни для общения с начальством или похода в общественные организации.

Для вас эта неделя означает начало больших перемен в карьере. Обстоятельства могут сложиться так, что вы будете проходить испытания на прочность, делать выбор, подвергаться соблазнам в самых различных их проявлениях. Появляется склонность тратить большие суммы денег на совершенно бесполезные вещи. Главные вопросы недели могут касаться вашей индивидуальность, определения своей роли в обществе, желания не быть как все. Скорее всего, вам придется объяснять смысл своих действий или же вы подвергнетесь критике за непопулярную точку зрения.

Близнецы

Беспокойство вызывают дела, касающиеся совместных финансов, алиментов, страхования, налогов, завещаний. Могут подвергаться испытанию взаимоотношения с окружающими. Вы в этот период становитесь более проницательными, критичными, нетерпимыми, вам труднее скрывать свои мысли, создаются условия, которые как бы вынуждают вас открыто высказывать то, что обычно скрывается. Отношения становятся напряжёнными, связи могут рушиться. В этот период может вскрыться какая-то информация, например, вы случайно узнаете секрет или сами проговоритесь.

Рак

Практически невозможно скрыть какую либо информацию или действия. Не стоит выяснять взаимоотношения, тем более, не торопитесь поставить все точки над «i». Ваши идеи и методы могут стать предметом пристального внимания окружающих, но у вас есть все возможности отстоять свою точку зрения и произвести положительное впечатление на партнеров. Вполне возможно, что вас втянут в скрытые отношения или доверят какую-нибудь тайну. Все, что происходит в этот период, окажет сильное влияние на ваши личные и деловые взаимоотношения на долгое время.

Лев

Активизирует темы, связанные с работой, карьерным ростом, возможно, придется обращаться в официальные инстанции, получать разрешения и необходимые документы. Для вас эта неделя окажется началом больших перемен и трансформаций в личных и деловых взаимоотношениях. Возможно, придётся принимать серьёзное решение, касаемо дальнейшего развития этих взаимоотношений. Наступит некое окончание старого цикла и начало нового. В отношениях c друзьями и единомышленниками происходят изменения.

Дева

В этот период на первый план выступают романтика, юмор и воображение. Интересы детей будут стоять на первом месте. Происходит упорядочивание и прояснение многих вопросов. Может произойти перестановка жизненных приоритетов и ценностей. Обстоятельства могут побудить вас к творчеству, вы определяетесь со своими жизненными целями. Успешными будут попытки реализации проектов, которые долго не могли получить свое развитие. Возможно, появится новое хобби или увлечение и вы войдете в новую группу, а может быть появится новая романтическая связь.

Весы

Имущественные вопросы, интересы cемьи и детей, будут стоять на первом месте. Все это как-то необходимо совмещать с работой и социальной жизнью. Возможны перемены и обновления в любовных взаимоотношениях, в творческой сфере. В жизни детей происходят важные перемены. Могут проясниться вопросы предназначения в жизни, цели, направления, статуса. Выполненная работа приносит плоды, признание заслуг, или вы успешно завершаете какой-либо проект. Вероятно повышение статуса, вхождение в гармоничное общество, новые возможности.

Скорпион

Ваша социальная среда становится гармоничной, общественная жизнь приносит удовлетворение. Супруги, партнеры, коллеги признают ваши таланты и заслуги. Возможно изменение круга общения, появление новых партнеров. Какие-то дела, касаемо ваших финансов и имущества могут приблизиться к успешному завершению. Однако, стремление к лидерству может помешать, привести к конфликтам, финансовым разногласиям и потерям, поставить партнерство под угрозу разрыва. Борьба за кардинальные реформы на производстве, в карьере, предпринимательских делах, не своевременна.

Стрелец

Интересная, насыщенная событиями неделя. Появляются возможности для дальнейшего продвижения в делах и профессиональной сфере. Хороший период для публичных выступлений и конструктивного обмена мнениями. Те вопросы, которые вам не удавалось решить в течение длительного времени, несмотря на интенсивное обдумывание, внезапно получат удовлетворительные ответы, так как они уже имеют иную перспективу, чем прежде. Многих может посетить неожиданная удача, крупный успех в делах, прибыль от тех дел, на которые вы и не рассчитывали.

Козерог

Это время бесстрастной оценки ваших личных достоинств, время гордиться собой и, при необходимости, развивать и улучшать свой имидж и повышать самооценку. На первый план выступа-ют ваша личность и цели, к которым вы стремитесь. Обстоятельства складываются наилучшим для вас образом, вы можете стать более волевым и динамичным человеком, преуспевающим и независимым. Демонстрируйте свою силу и решимость, работайте эффективнее - это поможет вам добиться личных целей и привлечет тех, на кого вы хотите произвести впечатление.

Водолей

Придёт ясность и понимание того, что конкретно вам нужно. Вы сможете найти новых друзей и единомышленников. Если вы не будете афишировать свои планы, то с большой долей вероятности добьетесь успехов. Возможны переговоры, встречи, письма, переписка, которые станут основой вашего успеха уже в ближайшее время. Для вас эта неделя означает начало больших перемен в сфере заработка, имущества, ресурсов. Успешно решаются финансовые вопросы, появляются новые благоприятные перспективы и возможности заработка.

Рыбы

Период может затронуть темы общих финансов, инвестиций, наследства, трансформационных процессов. В личной жизни могут раскрыться тайны и секреты вашего ближнего окружения. Либо любовная связь послужит серьёзным трансформациям вашей личности. Усиливается деятельность различных систем организма, но и повышается чувствительность нервной системы. В поездках следует быть осторожными, так как возможны различные неприятности и потери из-за невнимательности. Предпочтительны лишь деловые поездки, развлекательные лучше отложить на некоторое время.

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Автор: УНИАН