В течение недели, скорость и интенсивность действий значительно уменьшится, но зато результат от приложенных физических и интеллектуальных усилий будет долгосрочный и основательный.

Уже с понедельника, горячность и импульсивность сменятся невозмутимостью и рассудительностью, т.к. энергии Овна ослабевают, а силу обретает знак Тельца.

19 апреля Меркурий соединяется с Солнцем и, в 13:30 по киевскому времени, входит в знак Тельца. С одной стороны, неоднозначный аспект, так называемое сожжение - абстрагироваться от собственных интересов, всерьез заинтересоваться отвлеченной идеей, крайне трудно. Восприятие чужого мнения осложнено. С другой стороны, усиливается интеллектуальная деятельность, каждый вкладывает максимум энергии в личные достижения, в собственные мнения и оценки. Полученная информация, новые впечатления побуждают многих людей к творчеству, всё делается на подъёме, легко, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Читайте такжеСексуальный гороскоп на апрель 2021: у кого проснется небывалая страстьВ 23:34 по киевскому времени Солнце в 23:34 входит в знак Тельца. В течение недели, скорость и интенсивность действий значительно уменьшится, но зато результат от приложенных физических и интеллектуальных усилий будет долгосрочный и основательный. 23 апреля в 14:49 по киевскому времени, Марс входит в знак Рака почти на 2 месяца, здесь имеет статус падения, что не благоприятствует начинаниям. Период застоя в социальной сфере, но активной работы на дому. Это время хорошо посвятить дому и семье, обустройству садового участка. Решение домашних проблем требует много энергии, затрат временных и физических ресурсов. А это мешает профессиональной деятельности, могут возникать недовольства со стороны руководства, когда работник просит отгул или отпуск.

ОВЕН

Повышается эмоциональность, действия ваши осторожные, появляется склонность во всем сомневаться, не доверять окружающим. Возможно, вы решите сделать ремонт или приобрести недвижимость, землю и ваши усилия будут направлены на домашнюю работу. А может быть, родителям понадобится помощь, как физическая, так и материальная, поэтому будьте готовы к различному повороту событий. На первый план выходят материальные интересы. Вы задумываетесь о новых средствах заработка, ищете возможность приумножить своё состояние и, в большинстве случаев, вам это удается. Если вы планируете переезд, наступило время осуществить его.

ТЕЛЕЦ

Неделя кардинальных преобразований и действий. Всплывают проблемы, которые требуют незамедлительного вмешательства. Вашими поступками в ближайшее время больше руководит подсознание, чем разум. Происходит обновление чувственного восприятия мира, появляется вдохновение. Многие неразрешимые ранее вопросы сейчас можно уладить, применяя творческий подход. Усиливается ваша физическая привлекательность, что притягивает к вам внимание представителей противоположного пола. Проявляйте инициативу, заявляйте о себе, наметьте на этот период максимум дел, и вы будете довольны результатом.

БЛИЗНЕЦЫ

Благоприятный период для литературной, лекторской или преподавательской деятельности. Вы можете узнать информацию, которая произведет на вас большое впечатление, возможно вы узнаете о делах, которые проходят за вашей спиной. В целом, благоприятная неделя, многое станет на свои места – вы обретаете поразительную внутреннюю силу и решимость, денежные проблемы решаются, в личных и деловых взаимоотношениях все налаживается. У вас появится возможность заработать, хотя тратятся деньги в это время так же быстро, как и зарабатываются. Сверхурочная работа и дополнительная занятость, способствует карьерному продвижению.

РАК

Ваша социальная жизнь может способствовать романтическим увлечениям. Вашей энергии и психической силы достаточно, чтобы оказывать личное влияние на формирование общественного мнения. Некоторые из ваших самых заветных желаний могут осуществиться. С друзьями устанавливаются тёплые доверительные отношения, возможно сотрудничество с кем-либо из друзей, романтические отношения в дружеском кругу. Возможен небольшой доход через друзей или через совместную работу. Это период осознания того, что вам необходимо, чтобы быть счастливым человеком. К концу недели чрезмерная активность и перерасход физических сил может привести к обострению хронических заболеваний.

ЛЕВ

Самооценка и способность реализации собственных амбиций повысятся. События недели акцентируют ваше внимание на вопросах карьеры и профессионального роста. Обстоятельства складываются наилучшим образом для демонстрации своих работ, творческих проектов, возможно общественное признание ваших заслуг и материальные награды. Удачно будут складываться отношения с начальством, представителями власти и влиятельными людьми. Вы на виду у всех, на вас могут возложить дополнительные обязанности. У вас все шансы и возможности улучшить свою репутацию, вы добьетесь успеха и наверняка будете удовлетворены.

ДЕВА

Обстоятельства потребуют от вас выхода за рамки привычного окружения, чтобы разобраться с существующими проблемами и обрести перспективы. Запланированные вами поездки успешно осуществятся, международная торговля или переписка окажется удачной, высказывания будут хорошо восприняты, реклама принесет прибыль. В это время успешны общие дела с друзьями, если у вас есть предложения, озвучивайте их, наверняка, группа единомышленников их поддержит. Активизируются друзья, которые могут подать идею, подтолкнуть вас к реализации планов. Появляется возможность отстоять свою точку зрения, укрепляется ваша жизненная позиция.

ВЕСЫ

Возможно, вы устремитесь к тому, о чем мечтали, и будете избавляться от устаревшего, ненужного и бесперспективного, в том числе, и от токсичных людей. Вы становитесь более уверенными в себе, появляется возможность обратить на себя внимание окружающих, прославиться трудовыми достижениями. В этот период времени следует всю свою энергию направить на повышение своих профессиональных навыков и денежные дела. Хорошее время для переговоров с начальством и вышестоящими чиновниками о перспективах своей деятельности, повышении зарплаты. Молодые люди многое осознают - выбирают профессию и самоопределяются. Работая в одиночку, вы многого добьетесь.

СКОРПИОН

Возможны серьезные преобразования в различных сферах, а привычные ситуации переворачиваются с ног на голову. Не делайте поспешных выводов, но и не привязывайтесь к тому, что уходит, чтобы не происходило – это в ваших интересах. Некоторая разбалансировка чувственной сферы, напрасные переживания, не должны препятствовать вашим профессиональным обязанностям. Вселенная помогает расчистить вам путь в направлении лучшей жизни, все нежизнеспособное остается в прошлом. Возникает острая необходимость что-то закончить, поставить точку в партнерских отношениях, чтобы освободить место для нового и перспективного.

СТРЕЛЕЦ

Общественная деятельность и публичные мероприятия принесут много полезных знакомств. Возможно продвижение в карьере, повышение социального статуса. В личных и семейных отношениях, все не так просто: давние любовные связи проходят проверку, могут появиться проблемы в супружеской жизни, в отношениях с родственниками. Возникает необходимость произвести конструктивные преобразования в любовной сфере. Если вас что-то не устраивает в отношениях, если хотите перейти на другой уровень, но нет инициативы со стороны партнера, возьмите все в свои руки. Сейчас важно определиться, ваш ли это человек и подходите ли вы своему партнеру.

КОЗЕРОГ

За короткое время проделать колоссальную работу по переработке и осмыслению информации. Вам вдруг становится понятна вся суть происходящего, а углубленное изучение возникающих вопросов, открывает новые грани вашей профессии. Хорошее время для обустройства жилища, решения бытовых вопросов, планирования совместного будущего с любимым человеком. Практический подход к делам, к личным взаимоотношениям, позволяет достичь удовлетворения в быту, решить свои имущественные вопросы. Доходы партнера или совместная собственность могут потребовать большего внимания. Придется много и интенсивно работать, решать вопросы, связанные с общим бизнесом, совместными проектами, налогами, алиментами, кредитами.

ВОДОЛЕЙ

В трудных ситуациях вам приходится брать на себя ответственность, задействовав при этом не только все свои силы, но и запасные ресурсы, так как обстоятельства вынуждают вас работать на пределе своих физических и психических возможностей. Возможно, вам придется изыскивать средства для успешного продвижения дела. Общение со старшими родственниками будет полезным, вы получите ценные советы. Период благоприятен для решения имущественных вопросов, покупки или продажи земли, дома. Если есть спор с родственниками по поводу наследства, то в этот период можно все решить с выгодой и пользой для всех. Удовлетворение приносит хобби, которое может стать вашим источником дохода.

РЫБЫ

Это период счастья и процветания вашей семьи, даже если снаружи бушуют страсти и в профессиональных делах не все так гладко, как хотелось бы. В это время вы можете сменить работу или активно заниматься поиском работы. Период благоприятен для привлечения внимания к своим делам светских особ и влиятельных лиц, разговоров о повышении зарплаты. Более удачно складываются деловые отношения с противоположным полом. Благоприятное время для поездок, взаимоотношений с ближним окружением. Многое становится на свои места – наступает прояснение, многие замыслы будут воплощены в реальность. Вам удается хорошо зарабатывать, решить денежные проблемы.

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Автор: Иван Бойко