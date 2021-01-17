У многих появляется желание уничтожить старые устои, правила, законы, все то, что не имеет перспектив.

19 января Солнце переходит в знак Водолея, Уран, управитель этого знака, с 18 января вышел из ретрофазы и находится в прямолинейном движении. У многих появляется желание уничтожить старые устои, правила, законы, все то, что не имеет перспектив. Это даст возможность создать новое, совершенное, дружественное. Для правильного развития проектов и запланированных дел, в большинстве случаев, требуется обновление.

Все идет не по плану, но люди, готовые к изменениям в своей жизни, получат благоприятные шансы. Стоит вспомнить известное выражение: «Желание – это всегда тысячи возможностей, а нежелание – это всегда тысячи причин», рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

ОВЕН

Удачные шансы и возможности связаны с друзьями и единомышленниками. Взаимодействие с ними, обсуждение каких-либо тем, благотворно скажется на ваших творческих способностях. Возможны счастливые случайности, старайтесь почаще бывать в компании в этот период. Также, возможна прибыль от вашей профессиональной деятельности. Ваше стремление получить финансовую компенсацию за свою работу в различных сферах обязательно приведет к успеху. Это период осознания того, что вам необходимо, чтобы быть счастливым и плодотворно трудиться. Важность качества любовных взаимоотношений и значения, которое вы придаете им, в эти дни возрастает.

Удачное время для далеких путешествий, загранпоездок, а также для решения юридических и правовых вопросов. Важным в этот период является расширение мировоззрения, духовная сторона жизни, расширение мировоззрения. Вы можете увлечься философскими учениями и практиками, встать на путь духовного развития. Интеллектуальный или профессиональный статус займет одно из приоритетных мест. Обмен информацией и мнениями с окружающими, поможет в достижении целей. Какие-то дела, касаемо ваших родителей, дома, вложения в недвижимость, работы на дому, могут приблизиться к завершению или вовсе закончиться.

БЛИЗНЕЦЫ

Романтические увлечения и станут особенно активными, но, вероятно, тайными. Время накала эмоций, усиления чувственности. Если отношения с партнёром до сих пор носили платонический характер, то возможен новый этап. В отношениях обязательно что-то происходит: или они переходят на следующий уровень, или рушатся. Если вы ищете дополнительные деньги, под какой-либо проект, ждете одобрения по кредиту, то наверняка ваш запрос будет удовлетворен. Вы сможете получить преимущества, связанные с налогами или страхованием, возможна помощь тайного покровителя. Если в этот период заключен брак или деловое партнерство, то такой союз увеличит ваши доходы и улучшит социальный статус.

РАК

Главные события будут связаны с вашими взаимоотношениями – личными или деловыми. Чтобы не происходило, старайтесь не слишком эмоционально воспринимать происходящее. Категоричность и требовательность с вашей стороны может испортить завязывающиеся взаимоотношения. Они будут касаться людей, связанных с вами обязательствами сотрудничества или вашего партнера по браку. В вашей жизни может произойти важная встреча, а существующие отношения выйти на новый уровень. События могут быть связаны с финансовым завершением каких-либо дел. Также возможно благополучное закрытие вопроса о выплате кредитов и долгов.

ЛЕВ

Появляются неотложные дела, хлопоты, много однообразной, рутинной работы, напомнят о себе должностные обязанности. Следует уделить внимание здоровью, а также, своим домашним питомцам, если они у вас есть. Вероятны проблемы отношений среди сотрудников и подчиненных, вы можете оказаться втянутыми в эти неприятности. Актуальны вопросы увольнения и трудоустройства. В эти дни можно искать поддержки у известных или влиятельных людей, своими успехами или поведением будут радовать дети. Очень хорошо использовать январь для душевного сближения с детьми, каких-то совместных занятий или развлечений с ними, приобщения их к высокому искусству.

ДЕВА

Эта неделя может стать временем воплощения творческих проектов, дети потребуют вашего внимания, в жизни которых могут происходить важные события. Также приходится решать проблемы своих друзей, знакомых. Возможны служебные романы или важные события, связанные с коллегами. Работа будет приносить больше радости, атмосфера на рабочем месте станет более приемлемой. Этот период также подходит для поиска работы, начала новой работы или найма служащих. Открывается тема завершения какого-то проекта, появляется возможность преодолеть скрытые проблемы. Период расстановки жизненных приоритетов и ценностей, важных на данный момент.

ВЕСЫ

Романтика, юмор и воображение улучшат психологический климат в семье, вообще в той среде, где вы находитесь. Дела и потребности детей станут особенно важны. Может возникнуть соблазн потратить большую сумму денег, финансовые риски значительно увеличиваются, поэтому контролируйте ситуацию. Направьте энергию в творческую сферу, успешными будут артистические проекты, а также светские события, развлечения и досуг. В целом ваша удача возрастет, появляется возможность многое изменить в своей жизни в лучшую сторону. Может пропасть интерес к какой-то группе людей, захочется закончить какие-либо социальные взаимоотношения.

СКОРПИОН

Решение деловых и производственных вопросов сопровождается личным противостоянием, столкновением мнений и интересов. Возрастет стремление к лидерству, активность в профессиональных и политических делах. Результатом могут стать негативные изменения в отношениях с начальством, сотрудниками, компаньонами, властями. Избегайте ответственных выступлений, заключения сделок и крупных трат. Все это может привести к финансовым или моральным потерям. Решение вопросов совместных финансовых операций и владения капиталом, распределения прибыли и дела с налогами, могут принести дополнительные трудности. Будьте особенно осторожны на дороге и за рулем.

СТРЕЛЕЦ

Не торопитесь, принимайте решение с холодной головой, т.к. можете впоследствии пожалеть. Поток информации усилится. Поездки, средства коммуникации, приборы для дома и офиса, разговоры и новые контакты, станут наиболее вероятными сферами ваших интересов и деятельности в эти дни. Возникают обстоятельства, которые побудят вас развивать или улучшать основные навыки, больше читать и собирать информацию. Взаимоотношения и совместная деятельность с братьями, сестрами и соседями активизируются, вам могут предложить руководящий пост в общественной организации. Возросшее стремление выражать свои идеи и мнения повысит эффективность вашей деятельности.

КОЗЕРОГ

Ваши принципы и установившаяся система ценностей не менее важны, чем доходы и другие финансовые вопросы, которые выступают на первый план во время этого периода. Формируются обстоятельства, благодаря которым вы улучшите свое финансовое положение — либо в результате собственных усилий, либо с помощью родителей, начальства и других представителей власти. Окружающие будут склонны признать результаты вашей деятельности, а это, в свою очередь, улучшит ваше финансовое положение и статус. Возможны новые источники заработка, не упустите благоприятные шансы и возможности. Обстоятельства заставляют задуматься, есть ли у вас важные приоритеты, кроме денежных.

ВОДОЛЕЙ

Это время бесстрастной оценки ваших личных достоинств, на первый план выступают ваша личность и цели, к которым вы стремитесь. Обстоятельства сделают вас более волевым и динамичным человеком, вы сможете стать преуспевающим и независимым. В этот период вы как бы «вспоминаете» о себе, начинаете обращать внимание на свою внешность, физическое состояние. Возрастают самооценка, чувство собственного достоинства. В это время осознаёте свою значимость, поэтому лучше всего получаются дела, касающиеся непосредственно вас самих. Вы становитесь более видимыми для окружающих. Но будьте внимательны – ваши негативные черты характера, также проявляются.

РЫБЫ

Обстоятельства способствуют лучшему пониманию своего подсознания. Вы можете обрести поразительную внутреннюю силу и решимость. Так же кто-либо из родных и близких людей, может испытать трудности, связанные с работой или здоровьем и им понадобится ваша помощь. Это хорошее время для творческой или научно-исследовательской работы в уединении. В целом, период подходит для начала профилактического лечения или назначения плановой операции. Привычная рабочая обстановка может измениться. Возможно, придётся принимать решение касаемо сотрудников, закрытия проекта, бизнеса, увольнения. Это касается, как вас лично, так и любых ваших подчинённых, при наличии таковых.

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Автор: УНИАН