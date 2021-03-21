Соединение Солнца и Венеры – мощный аспект, способствует активизации творческого потенциала, помогает в решении существующих управленческих проблем.

В течение всей недели энергия соединения Солнца и Венеры в Овне будет ощущаться очень сильно. Этот аспект окажет сильное влияние на всех людей - активные, осознанные и волевые личности смогут направить эту энергию правильно – с выгодой и пользой для себя.

Соединение Солнца и Венеры – мощный аспект, способствует активизации творческого потенциала, помогает в решении существующих управленческих проблем. За эту неделю, действительно, можно сделать очень много, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Читайте такжеНазваны пары знаков Зодиаков, которые просто обязаны быть вместеА вот если нечем заняться, привычное состояние человека – жалобы и лень, то нереализованная кардинальная энергия, преобразуется в разрушающую. В результате, могут возникнуть проблемы со здоровьем или взаимоотношения неожиданно закончатся. Поскольку Венера в Овне в слабом статусе, то многие люди искаженно оценивают свои внешние данные в этот период, особенно женщины - многие неуверенны в себе, поэтому могут выплескивать раздражение на мужчин и провоцировать конфликты. Поскольку в течение всей недели Венера сожжена Солнцем, то сложно понять свои желания. При этом, каждый сосредоточен сам на себе, стремится подчинить других своим потребностям. Часто игнорируются мнения и интересы окружающих, а это естественно приводит к конфликтам.

ОВЕН

Вам сопутствует удача и везение в этот период. Повышается способность концентрации и внимательность, удается достичь успехов в профессиональной сфере, найти выход из сложных ситуаций. Сила воли и энергия в сочетании с выдержкой и настойчивостью, способствуют улаживанию многих семейных и деловых проблем. В этот день можно заложить хороший фундамент дальнейших успехов. Можете рассчитывать на успешные контакты с представителями официальных органов, понимание и помощь руководства и влиятельных лиц. Подходящее время для заключения долгосрочных соглашений, крупных сделок, для ответственных шагов в предпринимательстве.

ТЕЛЕЦ

Чтобы дать выход накопившейся энергии, хорошо в этот день вспомнить о накопившихся бытовых делах и заняться работой по дому. В течение недели вы почувствуете невероятный приток энергии и, возможно, будете брать работу на дом. Пассивность сегодня противопоказана, иначе чрезмерная эмоциональность, может привести к волнениям и сомнениям, причины которых понять не просто. Это может порождать разногласия и ссоры в семье или другие семейные проблемы, эмоционально выбивающие из колеи. Физическая работа, поездки, прогулки – хорошее средство избавиться от мрачных мыслей и сделать большой объем работы.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя напряженная, но обстоятельства способствует появлению новых и оригинальных идей, интуиция позволяет найти выход из ситуации, которая ранее казалась неразрешимой. Проницательность поможет понять мотивы других людей. Усиливается творческое мышление, стремление к передовым преобразованиям и новым методам в работе и отношениях с партнерами и сотрудниками. Возможно неожиданное поступление приятной или нужной информации. Период благоприятен для долгосрочного планирования, заключения соглашений. Не исключен внезапный поворот событий, многое происходит не так, как вы планировали.

РАК

Усиливаются психические, подсознательные процессы. В течение недели часто ощущаете эмоциональный дискомфорт, появляются тревожные мысли и сны, внутренние метания. Избавиться от них поможет перестановка в доме, творческая деятельность, работа на дачном участке или активный отдых. Вдохновение и усиленное воображение, повышение интуиции, хорошее понимание интересов окружающих, помогут вам решить многие проблемы. Период подходит для гармонизации отношений с влиятельными женщинами, с мамой. Проявите благотворительность, покормите бездомных животных, отдайте что-то, пожертвуйте и вам это вернется двойным благом.

ЛЕВ

Появляется прекрасная возможность очиститься от отрицательной энергии и сожалений, навести порядок в эмоциональной и духовной сферах жизни, впустить в свою жизнь ветер добрых перемен, открыть себя для новой жизни. Думать следует исключительно о хорошем, учитывать мнение и интересы партнера, не реагировать на провокации. Выяснение отношений может обернуться возникновением проблем. Обстоятельства способствует общению, гармоничной коммуникации, усилению интеллектуальных возможностей. Голова становится светлой – происходит осознание, мысли упорядочиваются. Сглаживается внешний негатив, присутствует ощущение, что счастье рядом.

ДЕВА

Мелкие неприятности и хлопоты способствуют перепадам настроения и погружению в себя. Но это творческий период, приходит вдохновение, хочется расслабиться, заняться тем, что нравится. В то же время снижается концентрация внимания, возникают ошибки там, где требуется точность и логика. В этот период сложнее выражать себя через слово и дело. Особенно важно проверять информацию, те факты и цифры, которые вы воспринимаете как верные. Необъективное отношение к новостям может привести к дополнительным сложностям. Мнительность в общении с другими людьми, сомнения в своих чувствах, способствует конфликтам с партнерами.

ВЕСЫ

Полнолуние 28 марта в вашем знаке способствует повышенной эмоциональности, активизирует сферу личных и деловых взаимоотношений. Неделя пройдет в активных контактах, часто придется искать компромисс, решать конфликтные ситуации, уравновешивать противоположности. Можете оказаться в ситуации выбора, придется определять для себя, что же важнее – личное или социальное, семейные отношения или карьера. Это период раздумий и творчества, решения принимаются под влиянием эмоций и чувств. Благоприятное время для гармонизации отношений в семье и с любимым человеком, покупок для дома.

СКОРПИОН

Склонны копить обиды в этот период, трудно вслух говорить о своих эмоциях, больше склонны держать их при себе или показывать чувства и эмоции образно. Сложнее учиться и воспринимать информацию, не удается логически делать выводы, о чем впоследствии можно пожалеть. Некоторые предубеждения и предрассудки, опрометчивые обещания, во многом объясняют неудачи этого периода. Период не подходит для дальних командировок, возможны неудачи в делах и переговорах со спонсорами, зарубежными партнерами, иностранными фирмами. Не стоит проводить финансовые операции и вкладывать в проекты большие суммы денег.

СТРЕЛЕЦ

Продуктивный период, времени на отдых нет, но зато многое удается. Планомерная работа даст хороший финансовый результат. Будьте в центре, проявляйте себя, если вы давно хотели стать лидером – используйте это время, но будьте готовы к сопротивлению. Не стоит переоценивать свои возможности, прислушивайтесь к мудрым советам старших, соблюдайте нормы и правила, но не отказывайтесь от новых идей – попытайтесь последовательно все обосновать и тогда обязательно найдете поддержку и обретете любовь публики. Совместные проекты и предприятия будут процветать, если взаимодействие и распределение ресурсов происходит на равных.

КОЗЕРОГ

Упорная и планомерная работа приносит успешные перспективы. В бизнесе или профессиональной деятельности, зрелость и опыт, способствуют приобретению новых клиентов. Обстоятельства предоставят шансы приобрести новые знания и опыт, что в результате приведет к повышению производительности и успеху. Можете рассчитывать на понимание и помощь руководства, вышестоящих, влиятельных лиц, успешные контакты с официальными органами. Подходящее время для заключения длительных соглашений, крупных сделок, для ответственных шагов в предпринимательстве. Не сразу, но удается достичь взаимопонимания, стабилизировать личные и деловые связи.

ВОДОЛЕЙ

Усиливаются романтические настроения, любовные отношения развиваются очень быстро. К негативным тенденциям этого дня относятся чрезмерная снисходительность к своим слабостям. Удачный период для демонстрации своих талантов и способностей, если хотите, чтобы вас заметили. Период благоприятен для контактов с публикой, рекламных мероприятий, обучения. Обстоятельства складываются удачно для практических дел и выполнения своих профессиональных обязанностей. Старайтесь не игнорировать текущие проблемы и учитывать детали. Чтобы свести к минимуму возможные неприятности – соберитесь и сконцентрируетесь на важных делах, расставьте приоритеты.

РЫБЫ

Из-за лишней нервозности и отсутствия концентрации, склонны принимать ошибочные решения. Обостряются болезненные подсознательные процессы, возникают сомнения в своих чувствах, в партнере. Мешают суетливость, несущественные разговоры, эмоциональная неустойчивость – все это создает трудности в общении. Лучше воздержаться от принятия важных решений, подписания документов и контрактов, обсуждения задач и планов. Берегитесь простуды, вирусных заболеваний, соблюдайте режим дня. Нереалистический подход к решению многих вопросов, сумбурность идей, пустые траты могут стать причиной финансовых затруднений в дальнейшем.

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Автор: Иван Бойко